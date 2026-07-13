Vecinos volvieron a cortar la Bajada de Maida, en uno de los puntos más transitados

El corte es total, aunque permiten el paso de ambulancias y vehículos ante situaciones de emergencia.

Vecinos volvieron a cortar la Bajada de Maida: esta vez, la protesta está en la rotonda Pluspetrol.

Los vecinos de Valentina Norte Rural, Los Hornos y otros sectores cercanos a la Bajada de Maida volvieron a cortar la circulación para reclamar por la llegada del gas natural. En esta oportunidad, decidieron trasladar la protesta a pocos metros de la rotonda de Pluspetrol, uno de los puntos más transitados de la zona.

Este lunes el corte es total y afecta a quienes intentan circular por ese sector del oeste neuquino. Personal de la Policía provincial se encuentra en el lugar y bloqueó el ingreso a la rotonda para ordenar el tránsito y evitar que los vehículos lleguen hasta el punto donde se desarrolla la manifestación.

A pesar de la interrupción completa, los manifestantes aclararon que levantan momentáneamente el corte para permitir el paso de ambulancias, vehículos de emergencia o personas que acrediten una situación urgente.

La protesta se realiza nuevamente ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades. Los vecinos aseguran que reclaman desde 2020 la llegada de la red de gas y que, durante los últimos años, recibieron distintas promesas que nunca se concretaron.

Las familias sostienen que la falta del servicio se vuelve especialmente difícil durante el invierno, debido a las bajas temperaturas y al costo de las alternativas que deben utilizar para calefaccionar sus viviendas.

En el sector, miles de personas dependen de la electricidad, la leña o las garrafas para atravesar los días más fríos. Los vecinos señalaron que una garrafa puede durar apenas dos o tres días cuando las temperaturas son muy bajas, mientras que las facturas de electricidad aumentan por el uso permanente de estufas y otros artefactos.

Las afectadas por esta situación son unas 3.500 familias que no cuentan con este servicio básico. Pero lo que más molesta a los vecinos es que el barrio está habitado desde hace décadas y que distintos proyectos fueron presentados para avanzar con la regularización de las tierras y las obras de infraestructura, pero el del gas no ha prosperado.

La Policía desvía el tránsito

Ante el nuevo corte, la Policía implementó un bloqueo en el acceso a la rotonda Pluspetrol. La medida busca impedir que automóviles, camiones y colectivos queden detenidos en las inmediaciones de la protesta.

Los conductores deben buscar caminos alternativos mientras se mantenga la interrupción. La presencia policial también apunta a garantizar el paso de los servicios de emergencia y reducir los riesgos en una zona por la que habitualmente circula tránsito pesado.

Los manifestantes reiteraron que la protesta es pacífica y que su objetivo es conseguir una respuesta oficial sobre la obra de gas. Sin embargo, advirtieron que mantendrán el corte hasta que algún representante del Gobierno se acerque al lugar o se establezca un compromiso concreto.

Los vecinos remarcaron que no buscan impedir la atención de situaciones urgentes. Por ese motivo, cada vez que se presenta una ambulancia o un vehículo que debe atravesar el sector por una emergencia, liberan la circulación de manera momentánea y luego retoman la protesta.

Hasta el momento, no se informó cuándo será levantado definitivamente el corte. Las familias permanecen a metros de la rotonda Pluspetrol y esperan la llegada de alguna autoridad que pueda brindar precisiones sobre el reclamo.