Crítico incendio en Sakura: un reconocido perito investigará el origen del fuego que destruyó el depósito

Las tareas comenzarán el lunes y estarán a cargo del gabinete pericial de Bomberos Voluntarios de Centenario, bajo el mando del profesional.

Las pericias por el impresionante incendio que devoró el depósito de Sakura ya tienen responsables y fecha de inicio. Luego del incansable trabajo para contener la situación en la empresa de materiales para la construcción en Neuquén capital, se confirmó que el gabinete pericial de Bomberos Voluntarios de Centenario será el encargado de investigar qué originó el fuego .

El hecho, ocurrido el 9 de julio, movilizó a más de 300 personas para evitar una catástrofe. Como consecuencia, el edificio permanece con riesgo de colapso.

Las tareas estarán encabezadas por el perito en incendios Alejandro Delgado , uno de los especialistas más reconocidos del país, que dirige el gabinete pericial de la Asociación Bomberos Voluntarios Centenario.

Junto al equipo, intervendrá una vez que las autoridades autoricen el ingreso al predio, actualmente clausurado por el peligro que representa la estructura.

Omar Novoa

Las pericias comenzarían el lunes

El jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, Patricio Álvarez, confirmó a LM Neuquén que el gabinete pericial está listo para iniciar las tareas apenas reciba la autorización correspondiente.

"Una vez que habiliten para trabajar el lunes, ahí ya van a comenzar con todo lo que es pericias para el incendio de Sakura", informó el jefe del cuartel. "Una vez que habiliten para trabajar el lunes, ahí ya van a comenzar con todo lo que es pericias para el incendio de Sakura", informó el jefe del cuartel.

El inicio de la investigación depende exclusivamente de que las autoridades determinen que existen condiciones de seguridad para ingresar al galpón, cuya estructura quedó severamente dañada por las altas temperaturas alcanzadas durante el incendio.

Alejandro Delgado encabezará la investigación

El incendio se desató el jueves 9 de julio y provocó daños totales en el enorme galpón de aproximadamente 100 metros de extensión. La violencia de las llamas obligó a desplegar un operativo sin precedentes en el que participaron unas 300 personas, entre ellas alrededor de 100 bomberos de distintas localidades de la región.

Uno de los recursos fundamentales para controlar el fuego fue la hidroescalera Bronto Skylift de 32 metros perteneciente a la Asociación Bomberos Voluntarios de Centenario, que permitió atacar el incendio desde altura debido a las características del siniestro industrial.

Una vez habilitado el ingreso, comenzará la etapa investigativa para establecer cómo se inició el fuego.

El gabinete pericial estará a cargo de Alejandro Delgado, un profesional con amplia trayectoria nacional e internacional en investigaciones de incendios de gran magnitud.

Omar Novoa

Un perito con experiencia en grandes incendios

Delgado intervino en algunos de los incendios más importantes registrados en Argentina durante los últimos años.

Entre sus antecedentes figuran las investigaciones de los incendios ocurridos en Chubut y el Casino de Mendoza, además de siniestros de gran impacto en la región como el incendio del galpón de la firma Cervi y el depósito de La Anónima en Cipolletti.

Su experiencia será clave para determinar cuál fue el origen del fuego que destruyó por completo las instalaciones de Sakura.

La estructura podría ser demolida

Mientras se espera el inicio de las pericias, el predio continúa completamente clausurado por disposición del municipio de Neuquén.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que los relevamientos realizados con drones equipados con cámaras termográficas detectaron que en el interior del galpón se alcanzaron temperaturas cercanas a los 700 grados. Ese nivel de calor provocó un severo deterioro de la estructura metálica.

"A todas luces parece que eso va a terminar en una demolición completa", sostuvo el funcionario al advertir que el hierro estructural perdió gran parte de su resistencia por las altas temperaturas.

Por ese motivo, se delimitó un perímetro de seguridad en el sector comprendido entre las calles Padre Mascardi y Benedetti, donde únicamente pueden ingresar las autoridades y los equipos técnicos autorizados.