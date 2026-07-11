Conmoción por la muerte de un hombre en pleno centro neuquino

El fallecimiento se produjo en la vereda de un reconocido supermercado del alto, en un horario de gran circulación de personas.

Un triste episodio conmocionó este sábado el centro neuquino. Un hombre falleció en la vereda de un supermercado, en un horario de gran circulación de personas, lo que generó preocupación entre vecinos, clientes y quienes transitaban por la zona. La Policía confirmó que se trató de una " muerte natural".

El deceso ocurrió alrededor de las 13 en la sucursal de La Anónima ubicada en la esquina de avenida Argentina y San Juan. Tras el fallecimiento, el sector fue cercado por efectivos policiales para permitir el trabajo del personal de Criminalística y cumplir con el procedimiento judicial correspondiente, ya que la muerte se produjo en la vía pública.

En diálogo con LMNeuquén , un vecino de la zona y cliente habitual del supermercado relató parte de lo ocurrido este sábado al mediodía. Según explicó, el hombre había realizado unas compras y también pasó por una farmacia antes de regresar hacia el estacionamiento, donde presuntamente se encontraba su vehículo. "Lo que nos comentaron es que fue a hacer las compras, fue a la farmacia y cuando volvió se descompensó en la vereda", contó.

El vecino señaló que las primeras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a asistir al hombre hasta la llegada de los equipos de emergencia. "Le hicieron RCP hasta que llegó la ambulancia. Después el personal del SIEN también intentó reanimarlo, pero no pudieron", recordó.

Cuando llegó al lugar, el operativo ya estaba desplegado. "Estaba la Policía con el padre del hombre, un señor mayor, y la vereda estaba cercada. Estaban esperando al personal de Criminalística porque, al haber fallecido en la vía pública, correspondía realizar el procedimiento judicial", relató.

Además, calificó la escena como "muy fuerte y muy triste" y señaló que la familia permaneció en el lugar durante varias horas, acompañada por efectivos policiales, mientras avanzaban las pericias.

"Llegamos alrededor de las 13 y estaba lleno. Los sábados mucha gente aprovecha para hacer las compras y hoy, además, varios iban antes del partido de la Selección", agregó, al remarcar el movimiento de personas que había en la zona al momento del hecho.

Otro fallecimiento en pleno centro

El episodio ocurrido este sábado recuerda a otro hecho similar registrado meses atrás en la misma zona. En septiembre pasado, un hombre falleció en la avenida Argentina, a pocos metros del lugar donde ocurrió el hecho de hoy.

En aquella oportunidad, la víctima fue identificada como Emilio José García, de 50 años. Según se informó en ese momento, el hombre murió tras sufrir una descompensación y la investigación determinó que se trató de una muerte natural.

Sebastián Fariña Petersen

Indicaron que esta persona en situación de calle había sufrido un ACV (accidente cerebrovascular) del tipo hemorrágico. Es decir, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y el sangrado se da en el cerebro, eso aumenta la presión y daña las células cerebrales.

Al igual que ocurrió en esta oportunidad, vecinos y transeúntes que circulaban por el sector se vieron sorprendidos por la situación y el lugar debió ser preservado para realizar las actuaciones correspondientes.