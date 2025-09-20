Quién era el hombre que falleció en plena Avenida Argentina

Estaba en situación de calle y fue hallado sin vida este último viernes. El Ministerio Público Fiscal dio a conocer su identidad.

Se conoció la identidad del hombre en situación de calle que fue hallado sin vida este viernes.

En horas de la tarde de este sábado se conoció la identidad del hombre en situación de calle , que fue hallado muerto este viernes, en el microcentro neuquino, en plena Avenida Argentina .

Desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) informaron que se logró corroborar que el hombre, que falleció en la vía pública, fue identificado como Emilio José García, de 50 años.

Indicaron que esta persona en situación de calle había sufrido un ACV (accidente cerebrovascular) del tipo hemorrágico. Es decir, que se produce cuando un vaso sanguíneo se rompe y el sangrado se da en el cerebro, eso aumenta la presión y daña las células cerebrales. Agregaron que fue de muerte natural, de acuerdo a los resultados de la autopsia.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (1) Sebastián Fariña Petersen

Por qué se desconocía su identidad

"A través de un llamado telefónico nos informaron que aparentemente había una persona sin signos vitales en la Avenida Argentina, por lo que se convoca al personal que llega en un patrullero, y convoca a su vez al personal del SIEN, quien certifica el deceso de la persona", informó el comisario Antonio Muñoz ese viernes a LMNeuquén.

Según los primeros datos sobre el hombre fallecido, todo indica que se trataría de un limpiavidrios. Tras el hallazgo, que fue informado por transeúntes, se hizo presente personal de Salud, que le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (5) Sebastián Fariña Petersen

Horas previas a su muerte, le fue solicitada la documentación en un operativo de control de identificación realizado este jueves por personal de la Comisaría Primera en la Diagonal Alvear al 290, justo frente al bar Costa Brava. La comisaría había recibido llamados de vecinos que manifestaban su malestar por el accionar de un grupo de cinco varones que producían ruidos molestos y fastidiaban a los transeúntes desde temprano.

Los efectivos patrullaron la zona, especialmente la Diagonal Alvear y visualizaron a cinco sujetos con actitud sospechosa, los cuales trataron de evadir al personal policial que pretendía identificados en el sistema. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo y constataron la identidad de un joven sobre quien recaían dos pedidos de captura nacional vigentes a la fecha por causas de robos.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (6) Sebastián Fariña Petersen

Finalmente, la Fiscalía de Robo y Hurtos dispuso su detención formal por rebeldía, donde fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la justicia. Por su parte, el resto de los hombres fue identificado, a excepción de la persona fallecida.

Se dio una situación particular, que el DNI, del ahora fallecido, que había dado como propio correspondía a una mujer. Por este motivo, Muñoz indicó que en principio fue calificado como "un NN" .

Una vez concluida la autopsia, y revelado la causa del fallecimiento de este hombre en situación de calle, también lograron dar con su verdadera indentificación.