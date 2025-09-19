El hecho causó conmoción en la zona este viernes, a primera hora de la mañana. El hombre en situación de calle no pudo ser identificado.

Un hombre en situación de calle murió en pleno centro de Neuquén . El hecho causó conmoción este viernes, a primera hora de la mañana, en la zona de Avenida Argentina y Alderete. Había sido identificado por la Policía este jueves ante el llamado de un vecino que protestó por un grupo de varones que paraba en cercanías al Parque Central.

Según las primeras informaciones, se trataría de un limpiavidrios. En el lugar se hizo presente personal de salud, a través de una ambulancia del Servicio de Emergencia Integral de Neuquén (SIEN) que le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero sin éxito.

Para preservar la escena, la Comisaría Primera colocó un plástico negro sobre el cadáver y realizó un corte momentáneo de calle, entre Elordi y Belgrano, mientras el personal de la División Criminalística, que arribó alrededor de las 8:30 realiza las tareas pertinentes.

Un hombre en situación de calle murió en plena Avenida Argentina

Qué se sabe de la muerte de una persona en situación de calle

Alrededor de las siete, transeúntes alertaron a la Policía por la presencia de un hombre tirado sobre el pasto del Boulevard de Avenida Argentina al 420. Estaba descalzo, solo con medias negras, en posición decúbito supino. Adelante de él, sobre un banco de cemento, solo había una mandarina, cáscaras y una botellita.

"A raíz de un llamado telefónico informan que aparentemente había una persona sin signos vitales, por lo que se convoca al personal que llega en un patrullero, y convoca a su vez al personal del SIEN, quien certifica el deceso de la persona", informó el comisario Antonio Muñoz a LMNeuquén.

Además, agregó que dieron intervención al médico policial para constatar, en primera instancia, si hubo signos de criminalidad y también la necesidad de la realización de una autopsia para determinar la causal de muerte.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (1) Sebastián Fariña Petersen

Para garantizar el desarrollo del trabajo del médico policial, los efectivos cubrieron la escena con un plástico negro, mientras dos efectivos realizaban la examinación del cuerpo en busca de indicios.

Cómo fueron las últimas horas de vida de las personas en situación de calle

Poco antes de morir, en un operativo de control de identificación realizado este jueves por la Comisaría Primera en la Diagonal Alvear al 290, justo frente al bar Costa Brava había sido identificado. En los llamados los vecinos se quejaban de un grupo de cinco varones que producían ruidos molestos y molestaban a los transeúntes desde la mañana.

Luego de realizar patrullaje preventivo en calle Diagonal Alvear visualizaron a cinco sujetos con actitud sospechosa, los cuales trataron de evadir al personal policial que pretendía identificados en el sistema. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo y constataron la identidad de un joven sobre quien recaían dos pedidos de captura nacional vigentes a la fecha por causas de robos.

Finalmente, la Fiscalía de Robo y Hurtos dispuso su detención formal por rebeldía, donde fue trasladado a la Comisaría Primera, quedando a disposición de la justicia. Por su parte, el resto de los hombres fue identificado, a excepción de la persona fallecida.

SFP Muerto Hombre en situacion de calle persona avenida argentina (5) Sebastián Fariña Petersen

Sin embargo, señaló un detalle peculiar: el DNI que dio en vida corresponde a una mujer. Por este motivo, Muñoz indicó que por el momento "es un NN" y no está en condiciones de informar detalles de su identidad. Consultado por las hipótesis del caso, enfatizó que "se está tratando de dilucidar, como también la cuestión del deceso, como se originó, no podemos ampliar nada de momento".

Además, según testigos, el hombre solía balbucear que tenía pendiente una charla en la Municipalidad porque supuestamente había sido exonerado y quería recuperar su puesto. Lo cierto, es que al momento de la maniobra con RCP estaba acompañado de dos hombres que se fueron antes de ser entrevistados por la Policía. Solo uno había podido ser identificado antes de perderse en la ciudad.