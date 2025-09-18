El dólar oficial y el dólar blue EN VIVO: qué ocurre con la cotización de este jueves 18 de septiembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y vendió US$53 millones, producto de la escalada del dólar mayorista hacia el límite del techo de la banda de flotación.
El dólar abre en 1.485 pesos
En las pizarras del Banco Nación, este jueves el dólar cotiza a 1.485 pesos para la venta. El blue, por su parte, cotizaba a 1.490 pesos. En algunos bancos, la moneda extranjera ya está a 1.500 pesos.
El riesgo país escala a 1.311 puntos, mientras que los bonos argentinos caen en el premarket en Wall Street.
