El dólar avanzó 6% esta semana y quedó cerca del techo de flotación

Este viernes la cotización de la moneda extranjera cerró en suba, tras una semana alborotada por el resultado de las legislativas en Buenos Aires.

El dólar oficial cerró este viernes en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $20 respecto del cierre del jueves. De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $1.472.

Esta semana, posterior al resultado de las elecciones bonaerenses negativo para la LLA, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%. En el cierre del viernes avanzó a un nuevo máximo y quedó a menos de un punto de llegar al techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.

Rava Bursátil señaló que “el mercado argentino muestra volatilidad por eventos políticos postelectorales y medidas del Banco Central, lo que impacta en tasas y el dólar”.

Cómo cotizó el dólar en otras modalidades

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.462,49 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.455, sin cambios en la jornada, pero con una suba de 8,3% en el mes.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.465,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% hasta los $1.473,70.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.362 millones.

El dólar mayorista cerró en $1.453 (+1.47%), volumen operado u$s 389 millones.

En la semana subió 7.23%.

El lunes, luego de la elección, había arrancado en $1.450 para cerrar en $1.409, hoy cerró por encima de ese valor.

En la semana subió 7.23%.

El lunes, luego de la elección, había arrancado en $1.450 para cerrar en $1.409, hoy cerró por encima de ese valor.

Futuros se alejan cada vez más del techo de la banda.

El carry trade como autorregulador del mercado

Una de las hipótesis que circulan en el mercado, es que el techo de la banda puede tener un mecanismo autorregulador porque si llega a ese punto los operadores saben que el BCRA va a vender para mantenerlo dentro de ese valor. Así, si el gobierno defiende ese precio, el inversor puede vender sus dólares y pasarse a pesos, que están pagando tasas del 4% mensual.

Habría un diferencial de 3 puntos respecto de lo que subiría el techo de la banda. La venta de dólares para hacer “carry trade” puede ser un mecanismo que evite que el precio del dólar se escape. Lo único que puede desalentar a los inversores es el temor a un cambio de las reglas de juego.

El rumor que circuló durante el lunes es que el gobierno podría definir una salida total del cepo (todavía hay restricciones para empresas) y liberar el tipo de cambio.

Franco indicó que “será clave seguir la dinámica del dólar y ver qué hace el gobierno si la cotización presiona sobre el techo de la banda, considerando que si bien hay reservas líquidas en el BCRA para hacer frente a presiones, las reservas netas son negativas, ya que las líquidas se vieron apalancadas por el préstamo del FMI”.