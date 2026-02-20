Video: un policía provocó un impactante choque entre siete autos y hay tres heridos

Producto del brutal impacto del accidente, una camioneta quedó montada encima de otro vehículo. Confirmaron que cuenta con 42 infracciones.

Siete autos protagonizaron un violento choque múltiple este viernes. Producto de la dimensión del accidente, tres personas resultaron heridas y se conoció que se desencadenó producto de una camioneta que cruzó el semáforo en rojo.

El accidente se registró este viernes a la madrugada en el cruce de las avenidas Calchaquí y Lamadrid en la localidad bonaerense de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Los autos quedaron completamente destruidos y la circulación fue cortada en su totalidad sobre la avenida, que es de doble mano.

Las fuertes imágenes filmadas por una cámara de seguridad municipal muestran la violencia del impacto. Producto del choque, la EcoSport quedó montada encima de otro de los vehículos involucrados.

El conductor de la camioneta es policía: qué dijo

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, el hecho sucedió cuando una camioneta EcoSport, conducida por el efectivo de la Policía de la Ciudad Leonel Gastón Cordara, cruzó el semáforo en rojo de la avenida Lamadrid e impactó contra un Volkswagen Gol, para luego chocar contra los demás vehículos.

Así fue el impactante choque múltiple entre siete autos en Quilmes

Conforme a lo relatado por el efectivo, se retiraba de su servicio para dirigirse hacía su domicilio en La Plata por una emergencia cuando protagonizó el siniestro. Según informaron las autoridades a TN, la camioneta Ford EcoSport tiene 42 infracciones en la ciudad.

Como consecuencia del siniestro, al menos tres personas debieron ser trasladadas a centros de salud. Entre ellas, el conductor del Gol y un menor que viajaba como acompañante. También fue derivado el conductor de la EcoSport.

El resto de los involucrados presentaron lesiones leves o contusiones menores, por lo que fueron atendidos en el lugar. Sin embargo, todos debieron dirigirse posteriormente a la comisaría para realizar los trámites correspondientes y prestar declaración.

Choque Quilmes (1)

“Se lastimó el brazo y tuvo cortes, pero está fuera de peligro”, relató la esposa de uno de los conductores afectados, quien se acercó al lugar tras enterarse del accidente, en diálogo con A24. Según contó, su marido viajaba solo cuando ocurrió el choque

Un motociclista murió en un triple choque con un camión de gaseosas y un auto

Un motociclista de la localidad bonaerense de Berisso murió luego de protagonizar un grave triple accidente de tránsito, en el que también se vieron involucrados un auto y un camión. La víctima tenía 41 años y había sido internada en un delicado estado de salud en el Hospital Mario Larraín, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarlo y falleció horas después de su ingreso.

El dramático hecho tuvo lugar el jueves a las 12.30 en la transitada avenida Génova, entre 159 y 160; donde un camión Mercedez Benz perteneciente a una distribuidora de gaseosas embistió al motociclista que circulaba en una Honda CG 150 y a un Renault Fluence de color gris.

Fuentes policiales indicaron a Minuto Uno que la víctima fue hallada inconsciente, aunque con signos vitales, y trasladad de urgencia al citado centro de salud. En ese marco, la familia inició una campaña para reunir donantes de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia de La Plata, pero tristemente el hombre no resistió y finalmente falleció en las últimas horas.