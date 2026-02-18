Violento choque: una moto se incrustó en vertical en un auto y el conductor "voló"

El accidente ocurrió en las calles Honduras y Santo Domingo de Centenario. El joven sufrió un fuerte dolor de espalda.

A pesar del fuerte choque, el motociclista de 27 años fue dado de alta del hospital de Centenario.

Un impactante choque ocurrió este martes por la noche en el sector de las calles Honduras y Santo Domingo de Centenario . Alrededor de las nueve, una moto Zanella 150 cc impactó contra el lateral izquierdo de un Renault Kwid y quedó prácticamente incrustada en el capot en posición vertical al pavimento.

De acuerdo a lo informado por Héctor Valdez, subcomisario de Tránsito Villa Obrera a LM Neuquén , el siniestro vial se produce en circunstancias que la moto circulaba por calle Honduras con sentido norte-sur, y al llegar a calle Santo Domingo, colisionó con la parte delantera del lateral izquierdo del Kwid conducido por una mujer de 60 años que circulaba por calle Santo Domingo con dirección Oeste-Este.

En el lugar tuvo intervención del personal de Bomberos Voluntarios de Centenario, el patrullero como así trabajadores de salud.

choque centenario

Cuál es el estado de salud del motociclista

El motociclista de 27 años se llevó la peor parte y terminó con un fuerte dolor de espalda, por lo que fue atendido por una ambulancia que dispuso su trasladado al hospital Natalio Burd.

Afortunadamente, la División de Tránsito informó a este medio que recién iniciado este miércoles se mantuvo comunicación con la recepcionista del hospital quien afirmó que habría sido dado de alta sin lesiones de consideración.

En tanto, los efectivos realizaron las diligencias de rigor, como el control de la documentación y el control de la alcoholemia a la conductora del Renault. Los resultados fueron negativos. Además, se verificó el dominio de ambos vehículos a través de centro de análisis informando que se encontraban en regla.

Dos choques en 24 horas

En el mismo lugar próximo a la Plaza del Bicentenario, anteriormente tuvo lugar un choque entre dos autos donde un joven quedó gravemente herido y fue trasladado al hospital. El siniestro ocurrió en la localidad de Centenario e involucró a un motociclista y dos personas.

El violento hecho sucedió en las inmediaciones de la esquina de Expedicionarios del Desierto y Avenida 11 de Septiembre, Allì un joven a bordo de su moto Honda Wave 110 cc chocó contra un auto Suzuki Fun en el que iban dos jóvenes.

De acuerdo a la información suministrada a LM Neuquén por Valdez, el conductor del Susuki intentaba salir del estacionamiento cuando se produjo el impacto en el lateral izquierdo del auto. Como consecuencia del mismo, la ventanilla del conductor estalló.

choque en centenario 3 Gentileza: Centenario Digital.

Además, cabe destacar que todo sucedió en el contexto de un encuentro de autos y motos tuning, donde los jóvenes muestran sus diseños personalizados, modificados tanto en su estética exterior o interior, como en su mecánica para optimizar el rendimiento y destacar por su originalidad.

El joven motociclista, de 22 años, sufrió varios golpes, por lo que debió ser trasladado por el personal de salud hacia el Hospital Natalio Burd. En el operativo trabajaron también efectivos policiales de Tránsito Villa Obrera y de la Comisaría Quinta.