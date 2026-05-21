Dramático rescate de una potranca atrapada en un canal de riego

Sucedió este jueves en la región. Bomberos Voluntarios y personal municipal trabajaron en conjunto para salvar al animal.

Este jueves un heroico operativo de rescate tuvo lugar en la provincia de Neuquén, cuando el cuerpo de Bomberos Voluntarios junto al personal municipal salvó la vida de una potranca.

El operativo de rescate permitió liberar al animal de un canal de riego en jurisdicción de Vista Alegre Sur donde estuvo atrapado durante varias horas.

De acuerdo a la información brindada por el sitio Centenario Digital, el hecho ocurrió en un canal ubicado entre las calles rurales 11 y 12 de esa localidad.

Gracias al aviso de la Municipalidad de Vista Alegre sobre la presencia de un animal dentro del canal de riego, el personal de Bomberos Voluntarios de Centenario activó el operativo de rescate.

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Aparentemente, la potranca habría caído al lugar durante las últimas horas de la tarde y primeras de la noche del miércoles y permaneció allí durante demasiado tiempo sin poder salir por sus propios medios.

potranca rescatada en vista alegre

Cómo fue el operativo de rescate

Al arribar al lugar, una dotación de bomberos comenzó a trabajar en conjunto con inspectores de la Dirección de Tránsito para poder rescatar a la joven yegua de forma segura.

El operativo incluyó maniobras con cuerdas para enlazar a la potranca y elevarla desde el canal cementado hacia uno de los márgenes. Aunque la temporada de riego ya finalizó, en el sector todavía quedaba agua estancada, lo que dificultó aún más las tareas.

Finalmente, tras varios minutos de trabajo, lograron sacar al animal sano y salvo.

Bomberos de Centenario rescataron a una potranca de un canal en Vista Alegre Sur

El dueño acompañó el operativo

Según se informó, el propietario de la potranca estuvo presente durante todo el procedimiento y posteriormente trasladó al animal hasta su domicilio, ubicado en la zona de calles Meschini y Millabil.

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"Chulengo", el guanaco que se encontraba perdido en la Ruta 237

Otro curioso pero positivo rescate tuvo lugar el sábado 2 por la noche, cuando efectivos del Destacamento Nahuel Huapi realizaron un operativo para asistir en el rescate de un animal silvestre, en inmediaciones de la Ruta Nacional 237, cerca de Villa Llanquín.

Alrededor de las 23:30, el personal fue comisionado para verificar un vehículo que realizaba maniobras sospechosas. El procedimiento de rastrillaje resultó negativo, pero la intervención tomó un giro inesperado.

En la zona se encontraron con un guardaparque de la Seccional La Lipela, quien se encontraba siguiendo el rastro de un joven guanaco, conocido como "Chulengo", que había sido avistado previamente en estado de desorientación a la altura del kilómetro 1609.

guanaco desorientado rescate

Frente a esta particular situación, rápidamente se coordinó un trabajo en conjunto para poder resguardar al animal. De esta forma se inició un arreo controlado a lo largo de varios kilómetros por la vera de la ruta, con el objetivo de evitar que ingresara a la calzada y corriera riesgo su vida o la de terceros.

Al llegar al kilómetro 1606, el operativo concluyó con éxito ya que lograron contener al ejemplar. Luego, el guanaco fue escoltado hasta la Seccional La Lipela, donde quedó bajo resguardo en un corral.

El animal se quedó allí a la espera de las medidas correspondientes para su reinserción en el entorno natural. Esta labor resalta no solo la tarea preventiva en rutas, sino también el compromiso con la protección de la fauna silvestre, en una región donde la convivencia entre el tránsito y la vida natural requiere atención constante y acciones coordinadas.