Encontraron la camioneta robada en Centenario: la agarraron a contramano

La camioneta había sido sustraída días atrás en la vecina ciudad junto a bicicletas y equipos tecnológicos. Fue detectada durante un patrullaje preventivo.

Personal de la Policía del Neuquén recuperó una camioneta Toyota Hilux que tenía pedido de secuestro vigente por una causa de robo investigada en Centenario .

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 16° durante tareas preventivas en el barrio Belgrano de Neuquén , donde los uniformados detectaron el vehículo circulando en contramano y decidieron identificarlo.

La recuperación del rodado se produjo pocos días después de un robo que había generado fuerte repercusión en la región. Tal como informó L M Neuquén , una familia de Centenario denunció que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras no había nadie y escaparon con la camioneta cargada con bicicletas y distintos equipos tecnológicos.

El sospechoso movimiento que alertó a la Policía

Según informó la Policía del Neuquén en un comunicado oficial, el operativo tuvo lugar cerca del mediodía, cuando efectivos que realizaban recorridos preventivos observaron una Toyota Hilux blanca transitando en contramano por las calles Chocón y Huerquén.

hilux

La maniobra llamó la atención de los policías, que además notaron similitudes entre el vehículo y una camioneta robada días atrás en Centenario.

A partir de esa sospecha, los efectivos procedieron a verificar los datos del rodado y realizaron una consulta con el Centro de Análisis Criminal.

Confirmaron que tenía pedido de secuestro

Tras el cruce de información, se confirmó que la camioneta tenía pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por presunto robo con intervención de la Fiscalía de Robos y Hurtos.

La Hilux había sido denunciada como robada por una familia que regresó a su vivienda después de la jornada laboral y encontró el lugar completamente revuelto.

Según habían relatado fuentes del caso a LU5, los delincuentes aprovecharon su ausencia para ingresar al domicilio y llevarse no solo el vehículo, sino también distintos elementos de valor que estaban cargados en la camioneta.

Entre los objetos sustraídos había bicicletas y equipos tecnológicos, situación que incrementó el perjuicio económico sufrido por la familia.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

El impacto del robo en la familia

Además del valor económico de la camioneta y los objetos sustraídos, explicaron que algunos de los elementos tenían uso cotidiano y laboral, por lo que la situación les generó una fuerte complicación personal y familiar.

La recuperación de la Hilux representa un avance importante dentro de la investigación, aunque hasta el momento no trascendió oficialmente qué ocurrió con las bicicletas u otros objetos robados.

La causa sigue en investigación

Luego del procedimiento, la camioneta quedó secuestrada y a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para intentar determinar quiénes participaron del robo y cómo fue el recorrido del vehículo desde el momento de la sustracción hasta su hallazgo en Neuquén capital.

Desde la Policía destacaron que el hallazgo fue posible gracias a las tareas preventivas y de patrullaje que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.