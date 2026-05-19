Llegaron del trabajo y se encontraron con el desastre: les robaron la Hilux cargada con bicis y tecnología

El hecho ocurrió en un complejo de alquileres ubicado en el loteo La Merced de Centenario. Los delincuentes violentaron puertas y se llevaron varios elementos.

Un importante robo en un complejo de departamentos generó preocupación en Centenario luego de que delincuentes ingresaran a dos viviendas durante la ausencia de los inquilinos y escaparan con distintos elementos de valor, entre ellos una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una de las víctimas. El hecho ocurrió en el loteo La Merced , en la zona ubicada detrás del casino de la ciudad, y es investigado por personal policial de la Comisaría Quinta.

Según confirmó Néstor Catalán, coordinador de la Dirección Seguridad Confluencia, en diálogo con LU5, el episodio fue advertido durante la tarde del lunes, cuando los propietarios e inquilinos regresaron al lugar después de sus jornadas laborales y encontraron las puertas violentadas.

De acuerdo con la información brindada por Catalán, el ilícito se produjo en un complejo de alquileres ubicado sobre calle Maipú, en el loteo La Merced. Las víctimas se habían retirado de sus viviendas entre las 6 y las 7 de la mañana y al regresar, alrededor de las 18:30, detectaron que delincuentes habían ingresado a dos de los cuatro departamentos del predio.

“Somos anoticiados en Comisaría Quinta cuando llegan los propietarios al domicilio y constatan que dos viviendas tenían sus puertas violentadas”, explicó el funcionario policial al brindar detalles del caso.

Patrullero policia de Neuquén Centenario.jpg La Policía de Centenario tiene un arduo trabajo.

El complejo está compuesto por cuatro departamentos y, según indicó la Policía, los delincuentes actuaron sobre dos de ellos utilizando un mismo método de ingreso. Para entrar, dañaron la zona de las cerraduras y luego accedieron al interior de las viviendas.

Se llevaron una camioneta Hilux y distintos objetos de valor

En uno de los departamentos afectados, los delincuentes robaron una notebook HP y una camioneta Toyota Hilux blanca, modelo 2017, con detalles negros. La principal hipótesis es que los autores del hecho utilizaron el vehículo sustraído para cargar y trasladar el resto de los elementos robados.

“La camioneta también fue sustraída. Entendemos que pudieron haber cargado allí bicicletas y otros objetos”, señaló Catalán.

La segunda vivienda afectada también sufrió importantes pérdidas. Allí, los delincuentes se llevaron una consola PlayStation completa, un teclado, copias de llaves de un Volkswagen Polo y dos bicicletas.

policía centenario comisaria quinta Efectivos de la Comisaría Quinta llevan adelante la investigación para esclarecer el hecho.

El detalle de los elementos sustraídos quedó asentado en la denuncia radicada por las víctimas, mientras que personal policial inició las tareas investigativas para intentar identificar a los responsables y recuperar los bienes.

Respecto al lugar donde ocurrió el robo, Catalán explicó que el complejo posee un portón de ingreso con rejas, aunque reconoció que las condiciones de seguridad son limitadas. “Tiene un portón rejado, pero bastante precario. Lo único que violentaron fueron las puertas de los departamentos”, detalló.

La modalidad utilizada llamó la atención de los investigadores porque ambos ingresos fueron realizados de manera similar y sin generar un gran desorden en el exterior del predio. Todo indica que los autores actuaron sabiendo que los ocupantes no se encontraban en el lugar y aprovecharon varias horas de ausencia para cometer el robo con tranquilidad.

Los investigadores ahora trabajan sobre distintas líneas para tratar de establecer movimientos sospechosos en la zona y determinar si hubo cámaras de seguridad públicas o privadas que hayan registrado el paso de la camioneta robada o de personas vinculadas al hecho.

image

La Policía avanza con la investigación

Desde la fuerza indicaron que ya se están realizando distintas diligencias investigativas y no descartan novedades en las próximas horas. Aunque evitaron brindar detalles para no entorpecer la causa, señalaron que existen algunos indicios que podrían ayudar a avanzar en la identificación de los autores.

“Se están trabajando varias investigaciones y creemos que vamos a intervenir”, expresó Catalán, aunque evitó adelantar hipótesis concretas sobre posibles sospechosos.