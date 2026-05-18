El frío bajo cero se instala en Neuquén: día por día, así estará el tiempo

Se espera una semana con frío en Neuquén. Los detalles del pronóstico del tiempo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

El frío con temperaturas bajo cero se hará sentir en Neuquén durante toda la semana, confirmando el ingreso de una masa de aire frío en el norte de la Patagonia.

Aunque se anticipa que predominarán las condiciones de tiempo bueno, soleado y calmo durante los próximos días, esta situación dará lugar a tardes frescas o templadas y noches notablemente frías acompañadas de heladas en toda la región del Alto Valle.

El pronóstico del tiempo emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indica que para este lunes 18 de mayo , se prevé que continúe el cielo despejado, con una máxima estimada en 18 °C, vientos del noroeste a 12 km/h y ráfagas de 18 km/h en el transcurso del día. En tanto, por la noche se prevé cielo despejado con una temperatura mínima de -2 °C, vientos desde el sudoeste a 8 km/h y ráfagas de 11 km/h.

Clima Nublado frio 03 Claudio Espinoza

El martes 19 de mayo mantendrá las condiciones de cielo despejado tanto durante el día como la noche, registrando una máxima diurna de 16 °C con vientos del sudeste a 27 km/h y ráfagas de 40 km/h, en tanto que la noche se presentará con una mínima de -1 °C, vientos del este a 15 km/h y ráfagas de igual intensidad.

El miércoles 20 de mayo no mostrará grandes variaciones, persistiendo el cielo despejado con una temperatura durante el día de 15 °C bajo vientos del este a 17 km/h y ráfagas de 23 km/h. A la noche, en tanto, la temperatura caerá a -2 °C con vientos que continuarán desde el este a 18 km/h y ráfagas que se agudizarán hasta los 36 km/h.

Clima Nublado frio 05

Hacia el jueves 21 de mayo se espera un aumento de la nubosidad que dejará el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada; por el día la máxima será de 14 °C con vientos del noreste a 29 km/h y ráfagas de 34 km/h, mientras que la noche registrará una mínima de -2 °C con vientos del este a 24 km/h y ráfagas de 31 km/h.

Finalmente, el viernes 22 de mayo será un día mayormente despejado y con una temperatura de 15 °C, acompañada de vientos del sudeste a 10 km/h con ráfagas de 10 km/h, para concluir hacia la noche con un cielo mayormente cubierto en el que la mínima se ubicará en 2 °C y se registrarán vientos del sudeste a 9 km/h con ráfagas de 9 km/h.