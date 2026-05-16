Fuerte choque en el cruce de Ruta 7: un vehículo sin licencia ni seguro que llevaba un bebé embistió a otro

Una vez más se registró un siniestro a la altura de estación de servicio Puma. Hubo fuertes daños materiales producto del impacto.

Efectivos policiales constataron que el vehículo que llevaba al bebé no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio vigente.

El cruce de la Ruta 7 a la altura de la estación de servicio Puma, en Centenario, volvió a registrar un siniestro vial durante la tarde del viernes. El fuerte choque entre dos vehículos generó gran conmoción: a bordo de uno llevaban a un bebé de un año.

El hecho ocurrió minutos antes de las 19, en una hora pico debido a la salida del trabajo. Según la información policial, un Ford Ka que circulaba en dirección sur–norte, desde Neuquén capital hacia Centenario, era conducido por un hombre de 38 años cuando fue embestido en su lateral derecho por un Fiat Siena que intentaba incorporarse desde la colectora Nelson Mandela.

Producto del impacto, el Ford Ka terminó cruzado sobre el carril contrario y con uno de sus neumáticos traseros reventado , lo que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito en el sector.

choque ruta 7 bebe (2)

El cruce vuelve a quedar bajo la lupa por la reiteración de incidentes viales en ese sector, uno de los puntos con mayor circulación vehicular entre Neuquén y Centenario.

Un bebé resultó ileso tras el choque

En el Fiat Siena viajaban un hombre de 42 años, una joven de 19 y el bebé. A pesar de la violencia del choque y de los daños materiales que sufrieron ambos vehículos, ninguno de los ocupantes resultó herido.

Personal policial de la Comisaría Quinta y agentes de Tránsito de Villa Obrera trabajaron en el lugar para ordenar la circulación. Durante varios minutos, el tránsito quedó reducido a un solo carril, con conos y señalización preventiva para advertir a los conductores que circulaban por la zona.

Los controles de alcoholemia realizados a los conductores arrojaron resultados negativos. Sin embargo, al solicitar la documentación del conductor del Fiat Siena, los efectivos constataron que no contaba con licencia de conducir ni con el seguro obligatorio vigente.

ruta 7 transito

Ante esta situación, los uniformados labraron dos actas contravencionales que posteriormente fueron remitidas al Tribunal de Faltas para su intervención.

Brutal choque múltiple en un peligroso cruce de Ruta 7: siete heridos y una camioneta que se dio a la fuga

En marzo se registró el antecedente más impactante en el cruce de Ruta 7, a la altura de la estación de servicio Puma, provocando el susto y la preocupación de la comunidad. Involucró a tres vehículos y dejó como saldo a siete personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital local.

El brutal hecho ocurrió un viernes alrededor de las 18.40, misma hora, a la altura del peligroso cruce de la localidad de Centenario. En diálogo con LM Neuquén, el comisario Héctor Ariel Valdez, jefe de la División Tránsito Villa Obrera, explicó cómo fue la maniobra que provocó el choque entre una Ford EcoSport, una Renault Duster y un Chevrolet Agile.

El jefe policial relató que el siniestro se originó cuando la EcoSport intentó realizar una maniobra de giro en la dársena ubicada frente a la estación de servicio, con una “aparente intención de cargar combustible”, indicó.

En ese momento, fue impactada desde atrás por la Duster. Producto del choque, la camioneta perdió el control y terminó invadiendo el carril contrario; “ahí impacta de frente con el Chevrolet Agile”, agregó Valdez. Tras el fuerte choque, los tres vehículos quedaron atravesados sobre la calzada, lo que generó complicaciones inmediatas en la circulación y requirió un fuerte operativo.