Se cruzó de carril, chocó de frente contra una casa y murió: una pareja quedó atrapada

El auto terminó destruido luego de subir a la vereda e impactar de lleno contra el frente de una casa. "Se fue desmembrando", afirmaron los testigos del brutal accidente.

En la madrugada de este miércoles, un impactante choque tuvo lugar en la ciudad de Rosario. Un auto circulaba a gran velocidad, cuando perdió el control, se cruzó de carril y subió a la vereda, impactando finalmente contra el frente de una vivienda. Horas después se conoció que el conductor murió a causa de múltiples traumatismos.

El accidente se produjo alrededor de las 3:30 horas sobre la calle San Martín al 2900. La información preliminar indica que el conductor se desvió hacia la mano contraria y quedó sobre la vereda oeste, arrasando con parte de la estructura de una vivienda. Rompió columnas, destruyó la garita del gas y obligó a un amplio operativo de bomberos, policía y personal de Litoral Gas.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal tenía 36 años y fue identificado como Gastón Maximiliano Antonio Núñez.. Según informaron, había quedado atrapado en su Fiat Palio. Luego de varios minutos, lograron rescatarlo con lesiones graves y fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Personal de emergencias había indicado en el lugar que el conductor no respondía a estímulos al momento de ser asistido.

Desde el hospital indicaron que "había llegado muy mal herido" y falleció aproximadamente 40 minutos después de su ingreso debido a múltiples traumatismos, pese a las maniobras realizadas por el personal médico para intentar salvarle la vida.

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"El auto se fue desmembrando"

Los bomberos debieron intervenir de urgencia para rescatar al conductor atrapado dentro del habitáculo. "Tuvieron que cortar las puertas porque prácticamente se habían fusionado por la compresión del impacto", detalló el periodista Fernando Carrafiello de Cadena 3 Rosario.

El choque generó un riesgo adicional, ya que el vehículo arrancó los medidores y la instalación de gas del inmueble. Vecinos de la cuadra alertaron rápidamente al 911 por el fuerte olor que comenzó a sentirse tras el accidente. "Pensamos que había chocado contra la camioneta estacionada, pero después vimos que perdía gas y salimos corriendo", contó un vecino afectado al mismo medio.

"El auto se fue desmembrando", describieron desde el lugar, mientras la Policía de Investigaciones realizaba peritajes para intentar determinar las causas del siniestro. La magnitud del choque obligó a cortar totalmente el tránsito en ambas manos de avenida San Martín entre Amenábar y Gaboto.

retiro del auto rosario

El dueño de la casa, encerrado y preocupado por la fuga de gas: "Rompió todo"

Quique vive junto a su esposa y no puede abrir la puerta de su vivienda por los daños provocados por el impacto. Según relató al medio local RTS, estaba durmiendo cuando escuchó el ruido del impacto que arrasó con el frente de su vivienda.

"Estoy encerrado y no la quiero abrir tampoco porque después a la noche qué va a pasar", expresó el hombre. La puerta principal quedó atravesada por cables desprendidos y la estructura resultó afectada por el impacto, por lo que no puede utilizarla para salir de su vivienda. "Voy a tener que saltar por el vecino si quiero salir", expresó.

quique vecino rosario choque+

Al constatar que se trataba de un choque, Quique salió a la vereda y se encontró con los restos del frente de su casa esparcidos en el interior. "Rompió todo, arrancó los mármoles. Está todo desparramado", señaló.

Otra de las grandes preocupación fue la fuga de gas que se originó luego de que el joven destruya la garita. "Era terrible el olor, abrí todas las puertas del fondo porque no se podía estar", relató. A raíz de esto, el vecino rosarino permanece a la espera de que personal técnico evalúe si es posible destrabar el acceso de su casa sin comprometer la seguridad.