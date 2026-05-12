En 15 fotos, así fue la marcha federal universitaria en Neuquén

La convocatoria fue masiva y contó con la presencia de estudiantes, docentes, no docentes y cientos de autoconvocados.

Las autoridades de la UNCo y los sindicatos de la casa de altos estudios encabezaron la marcha.

La comunidad universitaria salió a las calles en todo el país este martes en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario . Neuquén no fue la excepción y una inmensa multitud se congregó en el playón de la Universidad Nacional del Comahue.

LM Neuquén estuvo presente durante la cuarta Marcha Universitaria en Neuquén y capturó una serie de postales que dan un pantallazo de la masiva manifestación. La convocatoria llegó a sumar 35 mil personas.

La columna estuvo encabezada por los sindicatos de la Universidad Nacional del Comahue y acompañada por otros gremios, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y autoconvocados. Estos últimos formaban la mayor parte de la convocatoria.

En diálogo con LM Neuquén, la rectora de la UNCO, Beatriz Gentile, expresó su descontento con la insistencia del Ejecutivo Nacional en no implementar la normativa. "Estamos defendiendo lo que ya conseguimos en el Congreso", dijo.

Municipalidad de Neuquen marcha universitaria

"Uno pensaría que con que esté sancionada en el Congreso y dos instancias judiciales ya se reglamentaría", agregó la titular de la UNCo.

También estuvo presente la jefa de gabinete de la ciudad de Neuquén, María Pasqualini, quien recalcó la importancia de la universidad pública para el desarrollo de un territorio. "Esta universidad (hablando de la UNCo), en el caso de la ciudad y la provincia de Neuquén tiene un rol protagónico. La mayoría de las generaciones se han formado acá", afirmó.

Además de Pasqualini, también estuvo presente el intendente Mariano Gaido, egresado de la UNCo en la carrera de licenciatura en Economía.

Marcha por la Univesidad Publica (29) Maria Isabel Sanchez

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Gaido marcha universitaria

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Además de los cientos de autoconvocados, muchos neuquinos sumaron su apoyo en forma de bocinazos desde sus autos y banderas desde los balcones.

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