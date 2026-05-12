Un policía ejecutó a un perro de un balazo y provocó una fuerte reacción entre los vecinos

El hecho ocurrió en la ciudad de Rionegro, donde el animal mordió a un agente que participaba de un procedimiento en la vía pública.

El hecho se produjo mientras la Policía intentaba reducir a un hombre en la vía pública.

Un policía mató a un perro en medio de un operativo desarrollado en la ciudad de Rionegro, en Colombia , y provocó una fuerte reacción en su contra por parte de los vecinos. La situación escaló de tal modo que hasta obligó a otros agentes a retirarlo escoltado de la zona.

El hecho se produjo mientras varios efectivos intentaban reducir a un hombre en la vía pública. En medio de ese procedimiento, el perro comenzó a ladrarles a los policías y se acercó reiteradas veces hacia donde estaban los uniformados.

Dos hombres intentaron apartarlo para evitar que continuara aproximándose y uno de ellos incluso utilizó un palo para tratar de alejarlo de la zona. Sin embargo, el animal volvió a dirigirse hacia los agentes después de rodear un vehículo que circulaba por la calle.

En ese momento, uno de los policías, que ya tenía su arma reglamentaria en la mano, retrocedió algunos pasos mientras el perro se abalanzaba sobre él. Segundos después, el perro le mordió una de las piernas y el agente disparó.

El disparo impactó en el lomo del animal, que cayó tendido sobre el asfalto, mientras varias personas corrieron para asistirlo. Luego, fue trasladado a un centro veterinario, donde murió como consecuencia de la herida provocada por el disparo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JUANCAELBROKY/status/2054029506311065835&partner=&hide_thread=false ¡ATENCIÓN! Un Policía en Rionegro disparó y asesinó a un perrito que solo estaba ladrando. La muerte del perro no puede quedar en la impunidad. El agente debe ser retirado y procesado penalmente. La ley 1774 de 2016 establece penas de 12 a 36 meses de cárcel y multas económicas. pic.twitter.com/WXFUpmq31q — Juan Camilo (@JUANCAELBROKY) May 12, 2026

Varias personas comenzaron a insultar al policía y a reclamarle por haber disparado contra el animal. “¡Asesino. Por qué le disparó. Asesino!”, le gritaban los vecinos, mientras otros agentes intentaban contener la situación.

El clima de tensión aumentó alrededor del uniformado y sus compañeros debieron retirarlo del lugar para evitar agresiones, mientras un grupo de personas se acercaba a él cuestionando su accionar.

Qué dijo la Policía de Colombia sobre el policía que mató al perro

La Policía Nacional de Colombia difundió un comunicado a través del comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, quien brindó detalles sobre la intervención realizada en el sector La Convención, en la zona urbana de Rionegro.

Según indicó el jefe policial, durante el operativo fue detenido un hombre por el presunto delito de violencia contra servidor público, luego de que supuestamente atacara a los uniformados con un machete.

Muñoz sostuvo además que el perro “atacó a un ciudadano, y a uno de los uniformados que atendían el procedimiento causándole heridas en una de sus extremidades inferiores”.

“Ante esta situación, el uniformado accionó su arma de dotación. De acuerdo con ello, la institución abrió una investigación disciplinaria para el esclarecimiento de los hechos bajo el debido proceso que establece la ley”, señaló el coronel en el comunicado oficial.

La fuerza también informó que el agente involucrado fue trasladado a un centro médico para determinar las lesiones sufridas durante la mordida.

El seguimiento de la Personería de Rionegro

La Personería Municipal de Rionegro, por su lado, anunció que realizará actuaciones de verificación sobre lo sucedido durante la intervención policial.

El organismo dijo que solicitará informes, registros audiovisuales y testimonios para reconstruir la secuencia y establecer cómo se desarrolló la actuación de los uniformados.

perro colombia nota El clima de tensión aumentó alrededor del policía y sus compañeros debieron retirarlo del lugar.

Según la información preliminar difundida por la entidad, el animal reaccionó frente al acercamiento de los policías y habría causado lesiones a algunos de ellos antes del disparo efectuado por el agente.

El personero municipal, Jorge Luis Restrepo, aseguró además que el organismo avanzará con el seguimiento del caso en relación con las afectaciones sufridas por los policías y las circunstancias que terminaron con la muerte del perro durante el operativo.