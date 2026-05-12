En la "jubilación" anticipada, más del 90% son mujeres: de qué áreas son y cuándo se implementa

La semana pasada se creó por decreto, y con el apoyo de ATE, el Régimen Especial de Acompañamiento al Cese Voluntario, al que accederán 1700 trabajadores.

La semana pasada el gobernador Rolando Figueroa y el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo , confirmaron la creación del Régimen Especial de Acompañamiento al Cese Voluntario . Una especie de jubilación anticipada que beneficiará en primera instancia a 1700 trabajadores estatales, quienes habían ingresado al Estado de manera precarizada.

Se trata de trabajadores que prestan servicios en distintas áreas de la Provincia. La mayoría de estos agentes se desempeñan en lo que era Desarrollo Social, en Educación y Salud. Pero también hay empleados de comisarías, registros civiles y viveros provinciales, entre otros.

De esos 1700 trabajadores, quienes ya cuentan con la edad para jubilarse pero que aún les faltaban años de aportes, más del 90 % son mujeres.

jubilación anticipada ATE

"Es un reconocimiento a muchos trabajadores, en su mayoría mujeres, quienes ingresaron al Estado a través de planes, de manera precaria y que, si no fuera por este régimen especial, deberían seguir en funciones quizás hasta los 80 años", explicó a LM Neuquén el secretario general de ATE.

A través de este régimen, que había sido propuesto como proyecto de ley por ATE y que finalmente la semana pasada Figueroa creó por decreto, los trabajadores que ya cuenten con la edad requerida para jubilarse van a seguir cobrando su salario y aportando al Instituto de Seguridad Social de Neuquén (ISSN) hasta que completen los años requeridos de aportes.

jubilación anticipada ate

La medida pondrá fin a décadas de injusticia para miles de trabajadores que ingresaron al Estado bajo la figura de "contraprestación" a cambio de planes sociales, una modalidad de trabajo precarizado que carecía de aportes previsionales y obra social.

Muchas personas vienen de la Ley 2.128 de la década de los '90 bajo planes sociales, que entraron con avanzada edad al Estado y no podían jubilarse.

Cuándo se implementa

Quintriqueo adelantó que esta semana se va a dictar la resolución para la implementación de este beneficio. Luego cada sector de Recursos Humanos del Estado definirá sus cuestiones de estilo para implementarlo y cada agente deberá tramitarlo ante esa oficina.

"Tienen dos años para iniciar este trámite. Muchos seguramente antes de hacerlo se tomarán sus vacaciones adeudadas", comentó el dirigente gremial, quien aclaró que la dirección provincial de Recursos Humanos es el órgano de aplicación.

WhatsApp Image 2026-05-07 at 12.42.45

El secretario general de ATE explicó que estos trabajadores esperarán completar sus aportes en sus casas, sin tener la obligación de ir a sus puestos laborales. En general se trata de personas mayores a quienes no les es fácil cumplir sus tareas por ejemplo de maestranza y a partir de este beneficio se habrá una vacante para esos puestos por lo que cada dependencia también se verá beneficiada.

Las beneficiarias de este decreto van a cobrar íntegro sus haberes como si estuvieran trabajando, excepto la ropa de trabajo y horas extras.

jubilación anticipada

"El proyecto es único en el país, a pesar de que en muchos estados sucede esto y Neuquén tuvo la posibilidad de poder reparar eso que se le adeudaba a estas personas y lo hizo. Cuando impulsamos el proyecto de ley hubo aceptaciones de muchos diputados y en buena hora el gobernador vio que había consenso, tuvo la voluntad política de hacer este decreto en el que trabajamos en conjunto", destacó Quintriqueo.