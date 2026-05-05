ANSES mayo 2026, ¿cuándo cobro? El Calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH

El calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH ya está disponible. Estas son las fechas clave de Anses para mayo 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pago de mayo 2026 de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales, que en mayo 2026 tendrán un aumento de 3,38% en el marco de la actualización mensual que toma el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El calendario de cobro establecido por el ente previsional está organizado de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.
Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuál es el aumento y el monto final
Quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $463.250 en mayo 2026.
En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen los $463.250 tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.
El incremento del 3,38% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $314.600 sin bono y $384.600 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $275.275 sin bono y $345.275 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $393.250 sin bono y $463.250 con bono.
Anses calendario de cobro de mayo 2026:
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Pensiones No Contributivas (PNC)
- Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del 11 de mayo
- Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del 12 de mayo
- Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del 13 de mayo
- Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del 14 de mayo
- Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del 15 de mayo
Qué fecha se cobra la AUH en mayo 2026 y el monto
La AUH aumentará en el quinto mes del año a $141.286, aunque en mano se recibirá $113.049 debido a la retención del 20% que realiza ANSES mensualmente. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $458.354, recibiendo en mano $366.683. Y la Asignación por Embarazo será de $113.049 por hijo en gestación.
Calendario de cobro de la AUH de mayo 2026
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo
Anses mayo 2026: calendario de otras prestaciones sociales
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminado en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminado en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de mayo
Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: del 23 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de abril al 12 de mayo
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de mayo
Te puede interesar...
Leé más
CUD 2026: todos los beneficios de ANSES para las personas con discapacidad y cómo tramitarlo
AUH con aumento en mayo 2026: cuánto se cobra por hijo tras la actualización
ANSES otorga este beneficio de $363.000 en mayo 2026: quiénes lo pueden pedir
-
TAGS
- ANSES
- jubilación
- AUH
- LMNS
Noticias relacionadas