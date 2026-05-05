ANSES mayo 2026, ¿cuándo cobro? El Calendario de pagos para jubilaciones, pensiones y AUH

El calendario de pagos para jubilaciones , pensiones y AUH ya está disponible. Estas son las fechas clave de Anses para mayo 2026 .

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el cronograma de pago de mayo 2026 de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales , que en mayo 2026 tendrán un aumento de 3,38% en el marco de la actualización mensual que toma el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El calendario de cobro establecido por el ente previsional está organizado de acuerdo a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del beneficiario. Este esquema facilita el orden y la previsibilidad en la acreditación de los haberes.

Quienes cobran la jubilación mínima , junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $463.250 en mayo 2026 .

En tanto que las jubilaciones y pensiones que no superen los $463.250 tendrán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

El incremento del 3,38% también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $314.600 sin bono y $384.600 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $275.275 sin bono y $345.275 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $393.250 sin bono y $463.250 con bono.

jubilados-cobro-ansesjpg.jpg La jubilación mínima subirá a $463.250 en mayo 2026.

Anses calendario de cobro de mayo 2026:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos finalizados en 0 y 1: a partir del 11 de mayo

Documentos finalizados en 2 y 3: a partir del 12 de mayo

Documentos finalizados en 4 y 5: a partir del 13 de mayo

Documentos finalizados en 6 y 7: a partir del 14 de mayo

Documentos finalizados en 8 y 9: a partir del 15 de mayo

Qué fecha se cobra la AUH en mayo 2026 y el monto

La AUH aumentará en el quinto mes del año a $141.286, aunque en mano se recibirá $113.049 debido a la retención del 20% que realiza ANSES mensualmente. Por su parte, la AUH por discapacidad ascenderá a $458.354, recibiendo en mano $366.683. Y la Asignación por Embarazo será de $113.049 por hijo en gestación.

auh-anses.jpg Las AUH de ANSES vuelven a subir: será de $141.286 desde mayo 2026.

Calendario de cobro de la AUH de mayo 2026

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

Anses mayo 2026: calendario de otras prestaciones sociales

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminado en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 15 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 16 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 17 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 20 de mayo

Asignaciones de Pago Único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción)

Todas las terminaciones de documento: del 23 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: del 10 de abril al 12 de mayo

Prestación por Desempleo