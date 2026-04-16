Confirmaron el aumento para jubilados de ANSES en mayo 2026: qué pasa con el bono de $70.000

Los ingresos se actualizarán en función de la inflación de marzo informada por el INDEC.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en sus haberes a partir de mayo de 2026, en línea con el esquema de movilidad vigente. La actualización se definió tras la publicación del índice de inflación de marzo por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , que se utiliza como referencia para calcular los incrementos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la jubilación mínima pasará de $380.319,31 a $393.250 en mayo. En caso de que se mantenga el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzaría los $463.250.

Sin embargo, la principal incógnita gira en torno a la continuidad de ese refuerzo, que el Gobierno viene otorgando mes a mes para amortiguar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables.

Qué pasará con el bono de $70.000

El bono extraordinario fue implementado como una herramienta para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con menores recursos, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Para mayo, todo indica que el beneficio podría volver a pagarse, aunque hasta el momento no fue confirmado oficialmente. Su continuidad depende de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, una práctica que el Ejecutivo ha sostenido en los últimos meses, generalmente hacia fines de cada período.

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En paralelo, no se prevén modificaciones en el monto del bono, que permanece congelado desde 2024. Esto implica que, pese a los aumentos en los haberes por movilidad, el refuerzo pierde peso relativo frente al avance de los precios.

La decisión de no actualizar este adicional se vincula con la política económica del Gobierno, enfocada en sostener el equilibrio fiscal. En ese marco, mientras las jubilaciones se ajustan automáticamente por inflación, el bono se mantiene fijo.

Cómo se paga el refuerzo

El bono no se distribuye de manera uniforme, sino que se asigna según el nivel de ingresos de cada beneficiario.

Perciben el monto completo de $70.000:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), incluyendo por vejez, invalidez o madres de siete hijos.

En tanto, quienes tienen ingresos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido reciben un monto proporcional. Este esquema busca que ningún beneficiario supere el límite fijado.

Por el contrario, quedan excluidos del bono aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superan ese techo.

El mecanismo del tope de ingresos

El sistema funciona con un límite máximo que resulta de la suma entre la jubilación mínima y el bono completo. En abril de 2026, ese tope se ubicó en $450.319,31.

De esta manera, si un jubilado percibe un haber de $400.319,31, recibirá un bono de $50.000, de modo que su ingreso total alcance exactamente el máximo permitido, sin superarlo.

Para conocer el monto exacto a cobrar, verificar fechas de pago o acceder a información actualizada, los beneficiarios pueden consultar el sitio oficial de ANSES.