Violento robo en la casa de la intendenta de Plottier: se llevaron plata y huyeron en la Hilux de la familia

El hecho ocurrió este domingo por la noche en el barrio Los Castaños. La Dirección Delitos y Robos y Hurtos trabajan para dar con los delincuentes.

La noche del domingo se registró un violento robo en la casa de la flamante intendenta de Plottier, Malena Resa, ubicada en el barrio Los Castaños. Después del asalto donde los delincuentes actuaron de manera coordinada y en grupo, encararon la huida en la camioneta de la familia.

De acuerdo a la información brindada a LM Neuquén por el comisario mayor Sergio Llaytuqueo, jefe de la Dirección Delitos de la Policía, el hecho ocurrió a las 21:45 en el interior de la vivienda ubicada en la calle Percy Clark al 2900.

Al revisar la zona, los efectivos encontraron el alambrado perimetral agujereado presuntamente con una herramienta. Por allí los delincuentes habrían ingresado.

robo malena resa

Antes de irse con las pertenencias robadas, los ladrones también se llevaron el DVR, dispositivo de almacenamiento de los videos de las cámaras de seguridad, por lo que las imágenes del atraco no pudieron ser utilizadas para la investigación.

Entre los elementos robados, se encuentran una camioneta Toyota Hilux y un millón de pesos en efectivo.

El robo se ejecutó a los golpes y entre cuatro delincuentes

En cuanto a la dinámica del robo, LLaytuqueo describió que fue relativamente rápido y al parecer los delincuentes eligieron el momento en que la intendenta había abandonado la casa para ir a buscar a sus hijos.

"La pareja estaba en la casa; en un momento, la intendenta Malena Resa sale a buscar a un hijo. Fue entonces que el marido fue abordado por un masculino que entra por puerta lateral, lo reduce y hace que entren tres más".

Una vez que los delincuentes estuvieron en el interior, indicó que la pareja de Malena intentó resistirse y le propinaron golpes de puño. Luego, entre los cuatro lo llevaron al baño. En cuanto a las condiciones de salud, señaló que el hombre quedó "un poco golpeado", pero no de gravedad.

Al llegar la intendenta con los hijos, señaló que fueron rápidamente abordados y trasladados al baño.

Huyeron con el botín

Mientras la familia Resa estaba encerrada en el baño, los ladrones revisaron la casa y se llevaron una Play, dos teléfonos celulares, dos laptops, el DVR y se fueron de la casa en la camioneta Toyota Hilux blanca, patente AF695GU.

Consultado por la metodología del robo y la posibilidad de identificarlos, el comisario indicó que la familia aseguró que todos estaban encapuchados con guantes.

"Deben haber llegado en un vehículo, porque es para el lado de China Muerta", teorizó y señaló que tomaron intervención luego del trabajo de Criminalística, derivado por la Comisaría Séptima, con el trabajo de la División Robos y Hurtos por un lado, y Automotores por otro.

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"Estamos en plena tarea, tomamos intervención a las 23, así que lo primero fue el relevamiento de cámaras de vecinos, cámaras institucionales, sin perder el tiempo de levantarla para que no pasen las horas, con un levantamiento oportuno".