Neuquén amaneció con niebla: cómo seguirá el tiempo el resto del fin de semana

La ciudad de Neuquén amaneció con niebla, con escasa visibilidad, y un pronóstico en el que predominarán las temperaturas durante el fin de semana en la zona.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) anticipa que con el transcurso de las horas también habrá neblina - que la visibilidad superará el kilómetro- con una temperatura que descenderá a un grado en la capital provincial y zona de influencia. Prácticamente no se prevé viento tampoco en horas de la tarde cuando la temperatura ascenderá a su máxima de 16 grados bajo un cielo parcialmente nublado. Para la noche, se espera que cierre la jornada fría con una temperatura descenderá a los 13 grados y cielo mayormente nublado.

En tanto que, para la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC ) anticipa una amplitud térmica más marcada. El cielo estará mayormente cubierto, aunque no prevé lluvias en la región para este sábado. La máxima durante el día será de 18 grados mientras que la mínima descenderá a los 2 grados, y el viento soplará leve del sector sudeste.

Niebla - Aeropuerto - vuelos canselados (28) Claudio Espinoza

¿Pronóstico de lluvia para el domingo?

De acuerdo a los pronósticos de la AIC y del SMN, las precipitaciones llegarán el domingo. Para el organismo interprovincial, será una joranada fría, con cielo cubierto durante gran parte del día, y una máxima que no superará los 12 grados. El viento será de 30 kilómetros por horas con ráfagas de hasta 37 kilómetros por hora. Para la noche anticipa tiempo inestable, con lluvias y una temperatura que descenderá a los 4 grados de mínima, viento moderado y ráfagas fuertes de hasta 41 kilómetros por hora.

Gente - lluvia - (4) Claudio Espinoza

Mientras que para el organismo nacional, el tiempo para este domingo estará predominantemente frío. Por la madrugada estará mayormente nublado con una temperatura de 8 grados, que horas más tardes descenderá a los 5 grados de mínima. En horas de la tarde estará nublado con una temperatura de máxima de 14 grados y un ingreso de viento leve proveniente del sector Este. Recién por la noche se esperan lloviznas en la región, con una temperatura que descenderá a los 8 grados y viento de hasta 22 kilómetros por hora.

El tiempo inestable continuará en el inicio de la próxima semana. El pronóstico del lunes indica que se esperan lloviznas durante toda la jornada. El frío también se acentuará el frío en la capital provincial, Se registrará una mínima de 7 grados y una máxima que no excederá los 12 grados. Además, habrá viento leve con rotación del sector Norte al Este.