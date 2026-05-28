Centenario: quiso superar a Lagrimita pero se quedó a mitad de camino y terminó condenado

Un ladrón que acumuló 15 hechos delictivos en los últimos años aceptó su responsabilidad penal y un juez le comunicó la pena que deberá cumplir.

El ladrón de Centenario cometió tres hechos entre febrero y marzo de este año pero en todos los casos terminó detenido.

El delincuente de Centenario que le quería competir al conocido Lagrimita ya no podrá superarlo, por lo menos, en los próximos tres años y medio. Tras aceptar su responsabilidad por 15 hechos, le dieron a conocer la pena de prisión efectiva. ¿Quién es?

Por un pedido del asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal , un juez homologó un acuerdo pleno mediante el cual un incansable ladrón fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por una serie de delitos contra la propiedad cometidos en la ciudad de Centenario.

La resolución fue adoptada este jueves por el juez de garantías Raúl Aufranc, quien además dispuso que el condenado quede constituido como detenido para comenzar la ejecución de la pena.

El acuerdo comprendió 15 legajos, en los que se investigaron distintos hechos calificados provisoriamente como hurtos, robos con escalamiento, encubrimientos por receptación dolosa, algunos consumados y otros en grado de tentativa, ocurridos entre 2024 y 2026.

Policia de Neuquén Patrullero Movil Policial.jpg Más allá de las medidas preventivas particulares, los vecinos del Utedyc piden una mayor presencia policial.

Durante la audiencia, el frustrado ladrón reconoció su responsabilidad en todos los hechos y prestó conformidad con el monto de pena acordado entre la fiscalía y la defensa.

Además, como parte del acuerdo, el magistrado revocó una suspensión de juicio a prueba que el imputado tenía vigente sobre 6 legajos previos, al considerar incumplidas las pautas de conducta y por la comisión de nuevos delitos.

La pena acordada tuvo en cuenta, entre otros aspectos, la multiplicidad de hechos investigados, la ausencia de antecedentes condenatorios previos y el reconocimiento de responsabilidad por parte del imputado.

Tres robos frustrados

El delincuente condenado, identificado como Lucas Marcelo Millacura, fue apresado el mes pasado luego de confirmarse su participación en otra serie de hechos delictivos ocurridos entre febrero y marzo de este año.

En una audiencia realizada semanas atrás, el representante del Ministerio Público Fiscal destacó que Millacura entró a un comercio de calle Canadá y se apoderó de dos biferas. El hecho ocurrió el 19 de febrero y el delincuente fue interceptado por la Policía cuando intentaba huir con su botín.

El segundo ilícito lo protagonizó el 17 de marzo, cuando ingresó a una vivienda ubicada sobre calle Natalio Burd y retiró una ventana con intención de sustraerla. El episodio fue advertido por una vecina, quien alertó a la propietaria y a las fuerzas de seguridad provinciales, que lograron demorarlo y recuperar el objeto.

lagrimita centenario Gentileza Policía del Neuquén

Finalmente, el 26 de marzo, en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Río Neuquén y Lavalle, volvió a utilizar sus habilidades para trepar paredones y logró acceder a un patio, donde sustrajo un maletín con herramientas y otros elementos de trabajo. Fue demorado minutos después con los objetos en su poder.

Lagrimita, el otro ladrón que es un dolor de cabeza

Además de Millacura, Centenario es escenario reiterado de robos protagonizados por un ladrón que se lo conoce por su apodo de Lagrimita. El último procedimiento que se desplegó por un robo que cometió el conocido delincuente se concretó en los primeros días del presente mes. De acuerdo al relato de los vecinos, el hombre, de 38 años, ingresó a un bazar de calle Honduras y logró huir con varios vasos.