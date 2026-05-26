Quedaron con lo puesto: una familia perdió todo en un incendio y piden ayuda

Una casilla de madera y chapas quedó completamente destruida por el fuego en la zona de Parcelas del Alto. La familia necesita ropa, frazadas y calzado.

Una familia de Centenario atraviesa una situación desesperante después de perder todas sus pertenencias en un incendio que destruyó por completo la casilla en la que vivía. El fuego avanzó sobre una construcción precaria y dejó daños totales, por lo que en las últimas horas comenzó una campaña solidaria para acompañar a los damnificados.

El incendio ocurrió este sábado durante la noche, en la zona conocida como Parcelas del Alto , en cercanías a la Ruta 67 , también llamada Ruta del Petróleo. Por el momento, se desconocen las causas que originaron las llamas en la vivienda, construida principalmente con madera y chapas.

Según la información recabada hasta el momento, en el lugar intervino personal policial de la Comisaría 52, que fue el encargado de alertar a los Bomberos Voluntarios. Los equipos de emergencia se hicieron presentes en el sector, aunque la intensidad del fuego y las características de la construcción hicieron imposible evitar la destrucción total de la precaria vivienda.

La familia quedó prácticamente con lo puesto, dado que el incendio consumió la casilla y también los elementos que utilizaban en la vida diaria. Entre las pérdidas se encuentran dos bicicletas, que eran fundamentales para la organización familiar: las usaban para trasladar a los niños desde esa zona alejada hasta la escuela y para ir a sus trabajos, como para hacer las compras, debido a que viven en una zona alejada.

La situación generó preocupación entre vecinos y allegados, que, inmediatamente después del siniestro, comenzaron a difundir el pedido de colaboración para reunir elementos básicos. La prioridad, por estas horas, es conseguir abrigo, ropa y calzado, especialmente teniendo en cuenta las bajas temperaturas y la necesidad inmediata de la familia de contar con lo indispensable para pasar los próximos días.

Como se quedaron sin casa, están pasando la noche en casas de familiares y amigos. No obstante, su objetivo principal es volver a levantar su hogar.

Incendio en casilla, Centenario Gentileza Centenario Digital

Qué se necesita para ayudar

De acuerdo con lo informado en la campaña solidaria, lo más urgente son frazadas, ropa y zapatillas. En particular, se necesitan zapatillas talle 30 para un niño, talle 42 para una joven y también talle 42 para un hombre.

Además, se solicita ropa para niño en talles 8, 10 y 12. También se necesitan pantalones para adultos en talles 44 o 46. Cualquier aporte en buen estado puede ser de gran ayuda para la familia, que perdió todo en cuestión de minutos.

La campaña apunta a cubrir las necesidades más inmediatas, mientras la familia intenta reorganizarse después del incendio. Quienes impulsan el pedido remarcaron que toda colaboración será importante, especialmente elementos de abrigo y prendas de uso diario.

Teléfonos para coordinar donaciones

Las personas que puedan colaborar pueden comunicarse a los teléfonos 2995313937 o 2996270696, donde se coordina la entrega de las donaciones.

El pedido solidario comenzó a circular en las últimas horas para reunir rápidamente los elementos necesarios. La familia damnificada permanece a la espera de ayuda, luego de que el fuego destruyera por completo su vivienda en la zona de Parcelas del Alto.