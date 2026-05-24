Zapala lanzó el Pasaporte Gastronómico para posicionarse como capital del sabor neuquino

Para unir turismo y gastronomía, vecinos y visitantes podrán recorrer locales adheridos, degustar comidas típicas y participar por premios. En mayo, locro, empanadas y tortas fritas serán los protagonistas.

Zapala ocupa un lugar estratégico en el mapa neuquino. Es el centro geográfico de la provincia, donde confluyen las rutas nacionales 22 y 40. Ese cruce asegura durante todo el año un flujo constante de turismo que va hacia el norte neuquino, las comarcas andinas de Copahue-Caviahue y Villa Pehuenia-Moquehue; y también hacia los lagos del sur.

Esa posición privilegiada ahora se traduce en una apuesta concreta: posicionar a la gastronomía local como un motor económico y turístico. Desde el municipio se viene trabajando hace tiempo para que la cocina zapalina crezca y se muestre. Prueba de eso son el Festival de Asadores a la Estaca, el Campeonato de la Empanada Patagónica y el Festival del Pollo al Disco, eventos que cada año convocan a vecinos y visitantes y que demuestran la fuerza que tiene la gastronomía comunitaria.

En esa línea llegó ahora el Pasaporte Gastronómico , una iniciativa que ya se utiliza con éxito en otras provincias y ciudades del país como Mendoza, San Juan, Bariloche y Buenos Aires. El objetivo es claro: jerarquizar la ruta gastronómica zapalina, que es amplia y variada, y darle visibilidad a los emprendedores, cocineros y productores regionales.

Cómo funciona el Pasaporte Gastronómico

La propuesta invita a vecinos y turistas a recorrer los locales adheridos, degustar comidas típicas y sumar sellos en un pasaporte especial. Quienes completen el recorrido participan por importantes premios. La dinámica es mensual y cada mes se incorporan nuevos comercios para que el circuito se mantenga vivo.

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La primera edición corresponde a mayo y tiene como protagonistas a las comidas más tradicionales de las fechas patrias: locro, empanadas y tortas fritas. Además de promover el descubrimiento de nuevos sabores y espacios, la iniciativa busca impulsar a los pequeños emprendedores locales y poner en valor los productos de la región.

Para retirar el pasaporte hay que acercarse a la Oficina de Empleo, ubicada en Roca 757. Las bases y condiciones también se consultan allí.

Locales adheridos en mayo son:

Click Resto Bar. Propuesta: empanadas. Fechas: 22, 23 y 24 de mayo. Consultas: 2942-696174. Oveja Negra. Propuesta: locro, empanadas, tortas fritas y peña. Fechas: 22, 23 y 24 de mayo. Consultas: 2942-580077. La Marchanta. Propuesta: locro. Fecha: 25 de mayo. Consultas: 2942-460675.

La gastronomía zapalina sale a la cancha

Desde el municipio destacaron que el Pasaporte Gastronómico es parte de una política más amplia para relanzar a Zapala en el mapa gastronómico provincial y nacional.

"Queremos que Zapala sea reconocida no solo por su ubicación estratégica, sino por lo que sabemos hacer bien: nuestra gastronomía, nuestro trabajo y nuestra gente. Este pasaporte es una herramienta para que el vecino y el turista descubran la calidad y variedad que tenemos acá”, expresó el intendente Carlos Koopmann en contacto con LM Neuquén.

“Estamos orgullosos de esta iniciativa porque busca acrecentar el turismo en nuestra ciudad y generar movimiento económico real para nuestros comercios", agregó.

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Además, el jefe comunal remarcó que el proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas de gobierno para acompañar y fortalecer al comercio local. "No es un evento aislado. Es parte de una estrategia para que la gastronomía deje de ser solo un servicio y se convierta en un atractivo turístico en sí mismo. Cada festival, cada campeonato, cada iniciativa como esta suma para que Zapala crezca", resaltó.

La expectativa es que el Pasaporte Gastronómico se sostenga en el tiempo, incorpore más rubros y se convierta en una cita esperada tanto para los zapalinos como para quienes pasan por la ciudad rumbo a otros destinos.