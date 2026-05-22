Dolor en la región por la muerte de un jugador adolescente de fútbol

El joven estaba internado en una clínica y luchaba contra una enfermedad desde hace meses.

La comunidad futbolística de la región atraviesa un momento de profunda tristeza y dolor tras conocerse la muerte de un jugador adolescente de fútbol.

El joven luchaba contra una dura enfermedad desde hace meses y permanecía internado en una clínica de Neuquén Capital.

Se trata de Gerónimo “Talla” Garay, juvenil de la quinta división de la Asociación Deportiva Centenario (ADC), quien falleció este jueves por la noche. La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva y educativa de la región.

Desde hacía tiempo, familiares, amigos y vecinos realizaban campañas solidarias y rifas para colaborar con el tratamiento del adolescente, mientras crecía la esperanza de una recuperación.

dolor por la muerte de un adolescente 2

El dolor de la ADC

Desde la Asociación Deportiva Centenario expresaron su pesar a través de un emotivo comunicado publicado en sus redes oficiales. Además, informaron la suspensión de todos los entrenamientos de fútbol previstos para este viernes.

“Con profundo pesar acompañamos a la familia y seres queridos de TALLA en este momento de enorme dolor. Sabemos que la peleó hasta el último momento, con la misma fuerza y entrega con la que defendió siempre los colores de nuestro querido club ADC”, señalaron.

“Será recordado no solo como un gran jugador, sino también como una gran persona, dejando una huella imborrable en cada compañero, amigo e integrante de la institución”, agregaron. “Será recordado no solo como un gran jugador, sino también como una gran persona, dejando una huella imborrable en cada compañero, amigo e integrante de la institución”, agregaron.

dolor por la muerte de un adolescente

Para este sábado estaba previsto un partido de la categoría ante San Patricio del Chañar, en condición de visitante, en el marco de la Liga Lifune.

Suspendieron las clases en el CPEM 1

La muerte de Gerónimo también conmocionó a la comunidad educativa. El CPEM N°1, donde cursaba sus estudios, informó la suspensión total de actividades para este viernes 22 en ambos turnos.

En paralelo, desde la EPET N°22 difundieron un comunicado institucional lamentando el fallecimiento del adolescente. “Con profundo dolor, el personal de esta escuela lamenta el deceso de quien fuera nuestro estudiante Gerónimo Garay. No hay palabras suficientes para expresar lo que hoy sentimos ante la partida temprana de un joven que formó parte de nuestra historia institucional”, expresaron.

El mensaje también destacó “su dedicación y los momentos compartidos” durante su paso por la institución y enviaron condolencias a familiares y amigos.

homenaje al jugador muerto

Homenaje en la Liga Lifune

La noticia también llegó al fútbol neuquino. Este viernes, la selección neuquina realizó un homenaje en memoria del juvenil de ADC durante una jornada vinculada a la Liga Lifune.

“Hoy la selección neuquina rindió homenaje por la lamentable pérdida de Gerónimo Garay, jugador de inferiores de ADC”, indicaron desde la organización.

Además, acompañaron “con profundo dolor a su familia, amigos, compañeros y a toda la institución”, y remarcaron que “el recuerdo de Gerónimo permanecerá siempre en el corazón de quienes compartieron su camino y su pasión por el fútbol”.