"Acto de estricta justicia": inauguran red de gas en una comunidad mapuche

Es en Los Miches, cuya obra demandó un presupuesto de más de un millón de dólares. “Hoy es un día que recordaremos”, dijo el gobernador Rolando Figueroa.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este viernes el acto de inauguración de la obra de gas para la comunidad Antiñir de Los Miches , “en un estricto acto de justicia”, destacó el mandatario.

Según se informó oficialmente, la obra demandó una inversión de 1,5 millones de dólares y forma parte de un proyecto integral para llevar el servicio a diversos rincones del Alto Neuquén.

El gobernador resaltó que “a escasos metros pasa el gasoducto cordillerano y tanto los vecinos de Los Guañacos como de Los Miches veían cómo ese gas iba al país hermano, pero llegaban a sus casas y se calefaccionaban con leña”.

Figueroa indicó que “somos conscientes de lo que falta, pero es muy importante todo lo que estamos haciendo. Por eso hoy festejamos con toda la comunidad”.

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El mandatario comunicó que “había un sector muy pequeño de la comunidad que tenía gas mediante GLP y ahora también tiene gas natural. Esa planta de GLP se está yendo a Moquehue, donde antes que inicie el invierno vamos a inaugurar la provisión de gas, en este caso por GLP”.

“Complemento de progreso”

Estas obras implican “un complemento de progreso que realizamos en toda la provincia y no es hablar del federalismo, sino practicarlo día a día”, afirmó el gobernador y expresó: “Hoy es un día que recordaremos porque eliminamos una gran injusticia”.

El presidente de Hidenesa, Raúl Tojo aportó detalles técnicos de la obra que demandó una inversión de 1,5 millones de dólares “y se hizo en tiempo récord, porque se nos venía el invierno encima”, comentó. Además, mencionó que “la inauguración de hoy es la segunda etapa de la obra inicial que se hizo con Los Guañacos-Los Miches para llegar con el gas al Neuquén profundo, donde nadie hubiera pensado que esto iba a pasar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/2057811192014352865&partner=&hide_thread=false EL GAS PRIMERO PARA LOS NEUQUINOS



Llegamos con el gas a la Comunidad Antiñir Pilquiñan y completamos todo el ejido de Los Miches con el servicio de gas. A través de Hidenesa ya llegamos a Los Guañacos, Villa del Nahueve y las obras continúan hacia Las Ovejas, Varvarco y Manzano… pic.twitter.com/82bw5A5gQj — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) May 22, 2026

Por su parte, la concejal Celeste Muñoz manifestó que para la comunidad “es un día histórico porque representa un cambio de vida para toda la gente”. También destacó que se encuentra en ejecución la obra del gas para Los Chacayes, Tierras Blancas y Lileo, y “estamos prontos a inaugurar la oficina del ISSN y la vereda de adoquines. Muy contenta por todas las obras para que crezca nuestra comunidad”.

Qué dijo la lonco

La lonco Violeta Antiñir manifestó su alegría “porque nunca pensamos que íbamos tener gas en nuestra comunidad mapuche, por eso hoy es un día fundamental y es una ocasión para celebrar”.

Las obras que se inauguraron este viernes forman parte de un proyecto integral para llevar el servicio a diversos rincones del Norte neuquino. En la región del Alto Neuquén se licitó el proyecto en dos tramos: el primero desde Andacollo a Los Miches y Guañacos; y el segundo, desde la válvula de derivación en la rotonda de las rutas N°38 y 43 a Las Ovejas, sumando Camalón, Cayanta, Bella Vista, y luego continuará hasta Varvarco-Invernada Vieja y Manzano Amargo.

A través de Hidenesa, las obras ya llegaron a Los Guañacos, Villa del Nahueve y las obras continúan hacia Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo.

Del acto también participaron el delegado regional del Alto Neuquén, Néstor Fuentes; autoridades del EPEN y representantes de la comunidad.