Crisis y desabastecimiento en Bolivia: largas filas para comprar comida y precios exorbitantes

Las protestas mantienen bloqueadas las rutas e impiden el acceso a combustibles e insumos básicos. Algunos supermercados venden un pollo por persona.

Desde hace semanas Bolivia se encuentra atravesado por una fuerte reclamo social que afecta a la ciudad de La Paz y diversos puntos del país. Miles de manifestantes sindicales, campesinos e indígenas exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a seis meses de su asunción.

La movilización profundizó un fuerte desabastecimiento de productos básicos y alimentos, lo que también provocó la subas de precios y un faltante de insumos médicos . Medios bolivianos denunciaron falta de oxígeno en hospitales , un problema crítico para la atención sanitaria como también el faltante de combustible.

En las últimas horas la situación se acrecentó y en la capital del país cientos de personas hacen fila de hasta cuatro cuadras para conseguir alimentos básicos, como pollo. Esta escasez obligó a que algunos supermercados limiten sus ventas a un pollo por persona. La falta de oferta disparó los precios: el kilo llegó a costar hasta 12 dólares y, en algunos casos, superó los 20.

Un jubilado de 74 años describió el difícil momento que atraviesa La Paz en diálogo con TN. "Soy trabajador independiente y lo único que pido es que esto se solucione. Compré un pollo con arroz para mis nietos, esto me va a durar dos días", expresó. "Nos perjudican, lo único que pedimos es que se solucione, nada más”, sumó.

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Conseguir alimentos básicos o apenas cinco litros de combustible se transformó en una odisea marcada por filas interminables, controles improvisados y escenas de desesperación. En distintos puntos de la capital, las estaciones de servicio comenzaron a racionar la venta de nafta y diésel ante la escasez, mientras decenas de personas pasan horas -e incluso toda la noche- esperando su turno.

Antes del testimonio del jubilado, un joven boliviano contó su experiencia al salir del supermercado. "Compré dos pollos y un poco de fideos. Cada uno está entre 90 y 83 bolivianos", explicó.

Un sistema de marcas tipo "tatuajes" para cargar combustible en Bolivia

Para acceder a una pequeña carga, las autoridades y los comerciantes exigen documentación del vehículo, identificación personal y hasta comprobantes que justifiquen la necesidad de uso.

En algunos surtidores se implementó un sistema de marcas en las muñecas con tinta o sellos para impedir que una misma persona vuelva a ingresar a la fila y compre nuevamente. Aun así, abundan las discusiones, los empujones y las denuncias de favoritismos.

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La falta de transporte también complica el abastecimiento de mercados y supermercados. Productos esenciales como aceite, harina, arroz y carne comenzaron a escasear o aumentaron de precio de manera abrupta. Muchas familias recorren varios barrios para encontrar alimentos o gas para cocinar.

En el polo gastronómico, algunos restaurantes cerraron o reemplazaron los menús por la falta de insumos.

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Frente al agravamiento del conflicto, el gobierno boliviano analiza una profunda reestructuración política para intentar contener la crisis.

Entre las propuestas debatidas aparece un cambio de gabinete que incluiría la salida de ministros cuestionados por la gestión del conflicto y la incorporación de figuras con mayor capacidad de diálogo con los movimientos sociales y las regiones más afectadas. La intención oficial es enviar una señal de apertura mientras se intenta destrabar las protestas y recuperar el abastecimiento.