Así secuestraron a dos turistas en una playa de Colombia: el padre fue hallado flotando y buscan a su hijo

Las autoridades ofrecieron una recompensa millonaria mientras avanza la investigación contra integrantes de una organización criminal local.

Dos turistas fueron secuestrados a plena luz del día por hombres armados en una playa de Colombia . El ataque ocurrió ante la presencia de testigos y horas después las autoridades encontraron el cuerpo del padre flotando en el agua , mientras que su hijo continuaba desaparecido .

Parte del secuestro quedó registrado en un video que comenzó a circular tras el hecho ocurrido en Bazán Bocana, en Buenaventura. En las imágenes se observa a un hombre intimidando a una persona con un arma y obligándola a caminar por la playa .

También aparece otro sujeto con una pistola mientras discute con quienes estaban en el lugar. Durante la secuencia se escucha el pedido de auxilio de otro turista.

La investigación avanzó con participación de la Policía Nacional, la Armada, el CTI y autoridades del Valle del Cauca. De manera extraoficial, trascendió que uno de los presuntos involucrados ya habría sido capturado, aunque continúan las tareas para identificar al resto de los integrantes de un grupo conocido localmente como “Los Shottas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Caracol_Cali/status/2057257694805815750&partner=&hide_thread=false #Violencia | La Delegación del Gobierno de Paz Urbana en #Buenaventura @infopresidencia, se pronunció frente al asesinato de un turista, ocurrido en la zona costera de este distrito del #ValledelCauca y el secuestro de su hijo.



Exijo que liberen a su hijo, Nicolás Valencia. pic.twitter.com/yeyDae6dWq — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) May 21, 2026

Alexander Valencia Hernández, de 43 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, habían viajado hasta la zona costera junto a otros trabajadores y amigos.

Según relataron familiares, quienes admitieron a El País que tienen pocas esperanzas de encontrar vivo a Nicolás, el episodio comenzó después de que ambos se desplazaran hacia sectores distintos de la playa antes de ser interceptados. Creen que se metieron en una zona restringida por organizaciones criminales locales.

Quiénes eran los turistas secuestrados

Aunque inicialmente trascendió que las víctimas eran oriundas de Cartago, allegados consultados por el medio El Irreverente Ibagué señalaron que la familia tenía raíces en Chaparral, en el departamento del Tolima, y posteriormente se radicó en Cartago, Valle del Cauca.

Yaneth Gutiérrez, familiar de Alexander y Nicolás Valencia, explicó cómo fueron las últimas comunicaciones que recibieron después del secuestro.

“Ellos nos llamaron para decirnos que los tiene un grupo armado por allá en una isla. Lo que sucedió fue que uno de ellos, el papá, se retiró hacia otra bahía y, según dicen, el hijo se fue a una zona prohibida. Allí le dispararon y cuando el papá fue a ver qué había pasado, los agarraron a los dos. Ellos estaban de paseo con otros trabajadores, pero los demás sí lograron escapar hasta el hotel”, dijo.

Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos sectores de la costa de Buenaventura para intentar localizar a Nicolás Valencia.

El Gobierno ofreció una importante recompensa

La Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos (unos 26.500 dólares) para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los responsables del secuestro y homicidio.

Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, confirmó la medida y aseguró que fueron desplegados distintos recursos institucionales para avanzar con la investigación.

“La Gobernación del Valle del Cauca rechaza los hechos violentos ocurridos en Buenaventura, en donde el ciudadano Alexander Valencia y su hijo fueron secuestrados de una zona costera. Posteriormente, el ciudadano aparece asesinado y la gobernación ofrece hasta 100 millones de pesos de recompensa por información que nos permita ubicar a los responsables de este hecho atroz”, expresó.

El funcionario agregó que la gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó apoyo de la Brigada de Infantería de Marina N°2 en Buenaventura para reforzar las tareas de búsqueda.

COlombianos secuestrados Las víctimas del violento secuestro habían viajado hasta la playa junto a otros trabajadores y amigos.

Por su lado, la coronel Sandra Liliana Rodríguez informó que la Policía Nacional “rechaza profundamente el homicidio y el secuestro de dos personas presentados en la zona rural de La Bocana”.

“Hoy más que nunca invitamos a la comunidad a coadyuvar en la captura de estos dos delincuentes de la organización ‘Los Shottas’, quienes cometieron este atroz crimen. Solamente con la participación de toda la institucionalidad y la comunidad es que estos bandidos estarán tras las rejas”, agregó.