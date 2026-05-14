El duro mensaje de Roger Martínez contra Néstor Lorenzo por no incluirlo en la prelista de Colombia.

El delantero colombiano, Roger Martínez , es una de las grandes ausencias en la prelista para el Mundial 2026 que dio a conocer el entrenador argentino, Néstor Lorenzo , entrenador de la Selección Colombia . El delantero de Al Taawoun, de pasado reciente en Racing, liquidó al seleccionador con una historia en su cuenta de Instagram.

"Increíble. El segundo jugador con mejor promedio de gol COLOMBIANO. 23 en 30 partidos y quedan 2 fechas, peleando por ser el mejor de la temporada en una liga que es mejor que muchas, donde hay jugadores de los mejores del mundo. Siempre que tuve la oportunidad, nunca me cagué aún sin jugar en mi posición natural muchas veces, pero no sabés un carajo. Más de lo mismo por ahí, wee", escribió Roger Martínez.

El delantero representó a su Selección en el proceso de Eliminatorias y se marchó lesionado en el duelo ante Bolivia, allá por octubre de 2024. En Racing conviritó el gol de la conquista de la Conmebol Sudamericana de la mano de Gustavo Costas y luego se marchó a Arabia Saudita.

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Roger Martínez y Miguel Borja son las grandes ausencias en la prelista de Colombia, en la que tampoco está Radamel Falcao García, histórico delantero cafetero que tenia la ilusión de disputar su último Mundial.

El campeón del mundo que podría volver del retiro para jugar con Alemania en el Mundial 2026

La posible inclusión de Manuel Neuer en la lista definitiva de la selección de Alemania rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá genera expectativa a pocos días del anuncio oficial del entrenador Julian Nagelsmann. Según adelantó Kicker, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) presentará una prelista de 55 futbolistas ante la FIFA, en la cual podría figurar el experimentado arquero del Bayern Múnich, quien había comunicado su retiro internacional en agosto de 2024.

El regreso del campeón del mundo sería una de las grandes sorpresas de la convocatoria. De acuerdo con lo informado por Kicker, el seleccionador nacional anunciará el próximo 21 de mayo la nómina definitiva de 26 jugadores. “He dejado clara mi postura al respecto, y Manu también expresó claramente su opinión. Él también fue quien se retiró. Sigo creyendo que está haciendo un muy buen trabajo, que es un muy buen portero, pero también tenemos un portero excepcional en Oli Baumann”, declaró Nagelsmann. El entrenador prácticamente descartó una sorpresa en la portería, aunque reconoció la recuperación de nivel de Neuer en las últimas semanas.

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La opinión pública y diversas personalidades del fútbol alemán alimentan el debate sobre la conveniencia de un posible regreso. “Estamos matando a Oli Baumann ahora mismo. Eso no ayuda a Julian, a Alemania ni al propio chico”, sostuvo el campeón mundial Sami Khedira en declaraciones recogidas por Kicker, defendiendo la regularidad y el rendimiento del actual arquero del Hoffenheim.

No obstante, figuras como Lothar Matthäus, Benedikt Höwedes y Felix Magath manifestaron públicamente su respaldo a la vuelta de Manuel Neuer a la selección, según detalló el mismo medio. El 24 de febrero, Nagelsmann reafirmó su postura acerca de la portería durante una entrevista a Kicker y reiteró su confianza en el trabajo de Oli Baumann de cara al Mundial. “Si Oli se mantiene tan estable y sano como ahora, hará un gran Mundial. No tenemos ninguna preocupación respecto a la portería”, afirmó el seleccionador. “Manu renunció por su propia voluntad, lo ha repetido varias veces, y por lo tanto no es realmente útil seguir hablando de ello”, agregó.

Sin embargo, Kicker señaló que existen indicios de que el tema se discute internamente con más intensidad de la que el entrenador admite en público. La directiva del Bayern Múnich también está al tanto de la situación. Según el reporte, la relación entre Nagelsmann y Neuer mejoró en los últimos tiempos, tras los conflictos surgidos en enero de 2023 cuando el técnico decidió separar a Toni Tapalovi, preparador de arqueros y persona de confianza del guardameta. Ambos mantuvieron contacto frecuente y dejaron atrás las tensiones. En caso de confirmarse su presencia en la nómina para el Mundial, Neuer disputaría el quinto torneo de su carrera con la selección nacional.