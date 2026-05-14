Francia presentó su lista para el Mundial 2026: los grandes nombres ausentes

La selección de Francia anunció mediante un video en las redes sociales sus 26 convocados para el Mundial 2026 . El equipo galo buscará su tercera final consecutiva, tras consagrarse en Rusia 2018 y ser subcampeón en Qatar 2022, cayendo ante Argentina. Hay algunos nombres ausentes que causaron cierta polémica en el mundo del fútbol.

Didier Deschamps , histórico entrenador de la selección, decidió que ciertos jugadores no fueran parte de la convocatoria, como Eduardo Camavinga, volante del Real Madrid, o Antoine Griezmann, de gran temporada en el Atlético de Madrid.

¡ASÍ PRESENTÓ FRANCIA A SUS 26 REPRESENTANTES PARA LA COPA DEL MUNDO 2026! ¿Qué te pareció? Equipe de France pic.twitter.com/nna1WHBeQi

La lista completa de Francia para el Mundial 2026

Arqueros: Mike Maignan , Brice Samba, Robin Risser

, Brice Samba, Robin Risser Defensores: Malo Gusto, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano , Lucas Hernández, Lucas Digne, Theo Hernández, Maxence Lacroix

, Lucas Hernández, Lucas Digne, Theo Hernández, Maxence Lacroix Mediocampistas: Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté , Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Maghnes Akliouche

, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Maghnes Akliouche Delanteros: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola, Marcus Thuram, Rayan Cherki, Jean-Philippe Mateta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2054994881269923972?s=20&partner=&hide_thread=false LA LISTA DE FRANCIA PARA EL MUNDIAL.



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Las sorpresas y los grandes ausentes en la lista de Francia

Está claro que Francia tiene uno de los planteles más impresionantes de esta Copa del Mundo y es uno de los grandes candidatos para levantar el trofeo nuevamente, con grandes figuras en todas las líneas.

Lo que más sorprende de la lista de los dirigidos por Didier Deschamps es las variantes en la delantera: con Mbappé y Dembélé como grandes figuras, se suman nombres jóvenes como Olise, Doué y Barcola, que tuvieron una gran temporada.

En esta línea hay dos grandes ausentes: el primero es Griezmann, que se había retirado oficialmente de la selección, aunque venía teniendo un gran año, y el segundo es Kolo Muani, recordado por la gran atajada que le hizo Dibu Martínez en la final de Qatar, y sufrió una floja temporada en Tottenham, quedan fuera de la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nahuelzn/status/2054994169915932840?s=20&partner=&hide_thread=false OFICIAL: Kolo Muani se quedó afuera de la lista de convocados y no jugará el Mundial para Francia. pic.twitter.com/UnS5utpzBi — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 14, 2026

En el arco hay un gran recambio, con Maignan siendo el reemplazante del histórico Hugo Lloris. En la defensa, una de las sorpresas es la inclusión de Theo Hernández, que juega en Arabia Saudita y estuvo en medio del escándalo por fiestas VIP en Italia.

En el mediocampo, al igual que Hernández, puede sorprender la presencia de N'Golo Kanté, quien juega hace algunas temporadas en Arabia Saudita, al igual que la ausencia de Camavinga, que fue uno de los recambios más importantes en Qatar, pero su floja temporada en Real Madrid lo dejó sin ser convocado en esta ocasión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DiarioOle/status/2055008527580561610?s=20&partner=&hide_thread=false ¡FRANCIA PRESENTÓ SU LISTA DE 26 CONVOCADOS PARA EL MUNDIAL!



Didier Deschamps reveló la lista definitiva de Les Bleus para la Copa del Mundo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como grandes figuras del plantel



Por otro lado, Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani y… pic.twitter.com/pLsybgoPvO — Diario Olé (@DiarioOle) May 14, 2026

Francia, entre los candidatos de Messi para el Mundial 2026

"Hay que ilusionarse como lo hace el argentino cada vez que hay una competencia oficial, pero saber que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor como grupo, Selección. Esta Argentina siempre va a competir y dar el máximo desde que está este grupo junto”, dijo Lionel Messi en diálogo con el Pollo Álvarez.

En cuanto a las candidatas del capitán argentino, mencionó: “Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata y tiene jugadores para poder pelear en todas las competiciones”.