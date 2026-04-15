Otra figura que se pierde el Mundial: la baja sensible que sufre Francia

Esta semana se sumó otro jugador a la lista de futbolistas que se perderán la cita mundialista a causa de las lesiones.

La Selección de fútbol de Francia recibió una muy mala noticia de cara al Mundial 2026 . Ayer, en una nueva jornada de UEFA Champions League, el delantero del Liverpool, Hugo Ekitike , sufrió una dura lesión que no le permitirá ser convocado por Didier Deschamps a la competición que se desarrollará este año en Estados Unidos, México y Canadá.

El atacante, que ha sido de lo más destacado de los Reds esta temporada y aún más con la baja del sueco Alexander Isak, había logrado hacerse un espacio en una de las selecciones más poderosas como lo es la francesa, sin embargo, su buen trabajo tendrá poco premio. De acuerdo con L'Equipe y luego de que se le hicieran las pruebas médicas correspondientes, Hugo Ekitike habría sufrido una rotura de tendón de Aquiles en el duelo de Champions League por los Cuartos de Final ayer en Anfield ante el PSG, que terminó con victoria de 4-0 en el global para los vigentes campeones europeos.

Con esto, Ekitike queda descartado del Mundial 2026 en el que podía perfilase como titular ante los minutos que había tenido en recientes Fechas FIFA, aprovechando permitirle a Mbappé cargarse sobre la banda de la izquierda, pero no será así.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2044139585169506362&partner=&hide_thread=false Hugo Ekitiké SE LESIONÓ SOLO y se fue EN CAMILLA, con lágrimas en los ojos.



Pinta muy, muy feo, a solo dos meses del Mundial… pic.twitter.com/gvuePTWy2P — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 14, 2026

Según el Dr. Nicolas Baudrier, consultado por L'Equipe, Ekitike podría tardar hasta nueve meses en recuperarse lo que también representa una baja sensible para el Liverpool, quien solamente ha tenido disponibles a Isak y al francés al mismo tiempo por pocas semanas.

Los jugadores que se perderán el Mundial 2026 por lesión

El Mundial 2026, que comienza el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá, empezó a sufrir sus primeras bajas confirmadas. A pocos meses del arranque de la Copa del Mundo, varios futbolistas quedaron descartados por lesión y no podrán estar representando a su país en la cita máxima.

Uno de ellos es Rodrygo Goes, de Brasil. El delantero del Real Madrid sufrió la rotura de ligamentos cruzados en el partido del Merengue ante Getafe del 2 de marzo y lo marginará durante varios meses. Al día siguiente, justo a 100 días para que comience el Mundial, se confirmó la gravedad de la lesión del futbolista y será baja en el ataque de Carlo Ancelotti. Anteriormente, uno de los que inauguró esta triste lista fue Jack Grealish, el mediocampista inglés quién sufrió el 18 de enero una fractura de estrés en el pie izquierdo cuando jugaba con Everton ante Aston Villa por la Premier. El ex Manchester City y Aston Villa fue operado el 9 de febrero y se perderá lo que queda de la temporada y el Mundial.

image

Argentina, por su parte, ya tiene dos bajas confirmadas con las que Lionel Scaloni no podrá contar. El primero de ellos es el defensor de Villarreal y campeón del mundo con Argentina, Juan Foyht, quién sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo el 24 enero de 2026, durante un partido ante Real Madrid. Y la reciente lesión del delantero de Racing de Estrasburgo, Joaquín Panichelli, que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un entrenamiento con la Selección Argentina el jueves 26 de marzo.

Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, sufrió una baja sensible a causa de la lesión de gravedad que sufrió uno de sus jugadores. Se trata de Joaquín Piquerez, el futbolista del Palmeiras de Brasil, quién sufrió la rotura de ligamentos de su tobillo derecho tras un choque con Noni Madueke en el amistoso disputado frente a Inglaterra. El jugador de 27 años, internacional con la selección uruguaya desde 2021, quedó tirado en el césped con claras muestras de dolor y tuvo que ser retirado en camilla.