Con Katy Perry: así fue la última ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

En la previa del partido entre la selección local y Paraguay, se realizó el último show de apertura del tercer país anfitrión.

La tercera y última ceremonia inaugural del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes en el Estadio Los Angeles , en la antesala del partido entre Estados Unidos y Paraguay . Con una puesta de siete minutos, la FIFA completó el acto de apertura en suelo estadounidense y terminó de darle inicio formal a una Copa del Mundo histórica.

El show reunió a figuras internacionales de distintos géneros musicales. Future y Tyla interpretaron Game Time, mientras que Lisa , Anitta y Rema fueron parte de la presentación de Goals, una de las canciones oficiales del torneo. Más tarde, Katy Perry también tuvo su momento en escena con Wonder, acompañada por Tius Luka , el niño de 10 años que se volvió viral por su talento musical.

| EXCELENTE: Así comenzó la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en la sede de Estados Unidos en el estadio de Los Ángeles, con la presencia del Secretario de Estado Marco Rubio como líder de la delegación del gobierno federal. pic.twitter.com/k6engP9FtK

La producción estuvo pensada como un espectáculo de alto impacto visual, con una escenografía marcada por una enorme figura del trofeo mundialista. La propuesta, desarrollada junto a Balich Wonder Studio, tomó como inspiración a Los Ángeles y su vínculo con la industria del entretenimiento, con una mezcla de música, cultura pop y recursos tecnológicos.

KATY PERRY EN LA CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL #MundialEnDSPORTS La popular cantante norteamericana brindó un show en el SoFi Stadium antes de Estados Unidos - Paraguay. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yI4yHubBbQ

La ceremonia en Estados Unidos cerró una serie inédita de inauguraciones repartidas entre los tres países anfitriones. La primera se realizó en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido entre México y Sudáfrica, mientras que la segunda tuvo lugar en el Estadio Toronto, en la previa del debut de Canadá frente a Bosnia y Herzegovina.

La mejor forma de ver el Mundial 2026

El llamado delay es el retraso en la transmisión de partidos de fútbol del Mundial 2026 que existe entre lo que sucede en el estadio y lo que finalmente llega al televisor, celular o computadora del espectador. La diferencia de tiempo en la que la imagen nos llega depende de la tecnología utilizada para transportar la señal.

En el Mundial 2026, millones de argentinos seguirán los partidos a través de distintas plataformas, desde la Televisión Digital Abierta (TDA) hasta aplicaciones de streaming y servicios de TV paga.

Las transmisiones tradicionales continúan ofreciendo los menores niveles de demora, mientras que las plataformas online suelen registrar los retrasos más importantes debido a los procesos de compresión y distribución de video.

Por eso, para quienes buscan ver los encuentros lo más cerca posible del tiempo real, conviene conocer qué alternativa ofrece el menor delay.

La plataforma que menos demora menos tiempo en transmitir los partidos del Mundial 2026 es la Televisión Digital Abierta (TDA).

Televisión Digital Abierta (TDA): entre 2,5 y 4 segundos.

Cable digital: entre 4 y 5 segundos.

Televisión satelital: entre 7 y 10 segundos.

IPTV: entre 8 y 15 segundos.

Streaming en aplicaciones y Smart TV: entre 10 y 35 segundos, según el servicio.

Según las comparaciones realizadas entre los distintos sistemas de transmisión, la Televisión Digital Abierta (TDA) es la alternativa que presenta la menor demora respecto de la acción real.

Detrás aparecen los servicios de cable digital, que mantienen un desempeño muy competitivo, mientras que la televisión satelital suma algunos segundos adicionales.

En el otro extremo se ubican las plataformas de streaming, donde la demora puede variar considerablemente según la aplicación, la calidad de la conexión a internet y el dispositivo utilizado para la reproducción.