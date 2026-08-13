La particular cábala de Rosario Central en la previa de su partido por Libertadores

Las cámaras captaron una particular imagen antes de que comenzara el encuentro frente a Corinthians por la ida del certamen continental.

En la previa del empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians, que se jugó en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores , hubo una imagen que llamó la atención en redes sociales, por una curiosa cábala del local.

Las cámaras captaron a una mujer rociando los arcos del campo de juego con agua bendita , lo que, según información de medios partidarios, es un ritual usual en los partidos que el Canalla juega de local.

La mujer que realiza el ritual es conocida como "La bidonera bendita" y lo hace tanto en los arcos como en el banco de suplentes. Incluso ya había sido noticia el año anterior, cuando había hecho lo mismo en la cabina del VAR , en la previa del encuentro ante Estudiantes de La Plata (recordado por el pasillo de espaldas), que terminó en derrota para Rosario Central.

LA BIDONERA BENDITA CUMPLIÓ SU RITUAL EN EL GIGANTE DE ARROYITO



En la previa del duelo entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores, una particular escena llamó la atención dentro del Gigante de Arroyito. Una mujer recorrió el… pic.twitter.com/M6cpUGdwrt — Boing 97.3 (@radioboing) August 14, 2026

Así fue el empate entre Rosario Central y Corinthians

Rosario Central fue de menos a más en un partido chato y muy físico, en el que igualmente fue superior a su rival, e igualó 0-0 con Corinthians de Brasil. La serie será definida en Brasil, en el Neo Química Arena, el próximo jueves a las 21:30.

¡Final del partido en el Gigante!#RosarioCentral igualó sin goles ante Corinthians por el partido de ida de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores.#VamosCanalla pic.twitter.com/5426Nb2rcI — Rosario Central (@RosarioCentral) August 14, 2026

El primer acercamiento del partido fue del local, a los 11 minutos, mediante un disparo lejano del volante Jaminton Campaz, que buscaba el segundo palo y fue contenido por el arquero Hugo Souza, a media altura.

En 32 minutos tuvo su primer acercamiento la visita, cuando el extremo Kaio César recibió por derecha, enganchó y buscó el segundo palo, con un tiro que se fue ancho.

Diez minutos más tarde se dio la jugada más clara del primer tiempo, con un tiro libre al segundo palo que permitió el cabezazo del lateral Matheus Bidu, cuyo remate sorprendió al impactar dos veces en el travesaño, antes de irse desviado.

EL DOBLE TRAVESAÑO QUE SALVÓ A ROSARIO CENTRAL



Luego de un buen remate de Matheus Bidu, la pelota pegó en el travesaño dos veces consecutivas. Sigue todo 0-0 entre el Canalla y Corinthians.#Libertadores pic.twitter.com/Ad4iw9gC0L — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 14, 2026

Ya en el complemento, a los tres minutos, una gran pelota levantada al segundo palo por el astro Ángel Di María, a quien se lo vio visiblemente conmocionado al inicio del partido por el recibimiento de los hinchas, habilitó el remate de volea de Campaz, que se desvió en un defensor y se fue por encima del travesaño.

DI MARÍA, EMOCIONADO POR EL RECIBIMIENTO



El Gigante de Arroyito explotó para recibir a Rosario Central ante Corinthians y a Fideo se lo vio conmovido.#Libertadores pic.twitter.com/d1Gjigdzio — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 14, 2026

A los 17 minutos, el defensor Gastón Ávila recibió el rebote de un centro sobre el segundo palo y quiso sorprender con un remate potente, que Hugo Souza pudo despejar con la mano derecha, luego de una buena reacción ante un tiro que, de todas formas, se iba ancho.

La fórmula habitual del Canalla se volvió a repetir a los 25 minutos: Di María enganchó por el costado derecho y empezó a retroceder esperando el incisivo pique de Campaz, que recibió una pelota alta e intentó cabecear al segundo palo, con un tiro que se fue alto por poco.

A los 35 minutos del segundo tiempo, una patada a destiempo del mediocampista Allan Souza le hizo recibir la segunda amarilla, por lo que dejó a su equipo con 10 hombres en los últimos minutos del encuentro.