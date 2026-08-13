Se confirmó la dura sanción a Maravilla Martínez: los partidos que se perderá
Finalmente, el Tribunal de Disciplina de AFA decidió darle más fechas de suspensión de lo que se esperaba al delantero de Racing.
El Tribunal de Disciplina de la AFA confirmó la sanción que cae sobre el delantero de Racing, Adrián Maravilla Martínez, por la expulsión recibida en la derrota frente a Argentinos Juniors. La misma será de tres fechas, a pesar de que se especulaba con que sean dos como máximo.
El delantero de la Academia fue expulsado a los 20 minutos del partido contra Argentinos, luego de golpear con el codo, de manera voluntaria, al centrocampista Kevin Gutiérrez. La jugada siguió, pero cuando la pelota salió del campo, el árbitro Dóvalo la revisó en el VAR y decidió mostrarle la tarjeta roja.
Esta es una muy mala noticia para Racing, ya que el nueve se perderá los encuentros ante Banfield, Boca e Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura.
Las expulsiones de Maravilla Martínez en Racing
Adrián Martínez acumula cinco expulsiones en los 117 partidos disputados con la camiseta de la Academia, se suman a la primera que fue en 2024, contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional; esa vez fue a los 92 minutos con derrota por 1 a 0.
La siguiente, en la victoria frente a San Martín de San Juan por 3-1 en dieciseisavos de final de la Copa Argentina, donde Martínez había convertido dos goles pero la expulsión opacó la gran noche del delantero.
La tercera expulsión sucedió en la misma copa antes mencionada pero en la instancia de cuartos de final, donde en un partido cargado de morbo debido a que se enfrentaba contra River, que había comprado por la cláusula al jugador Maximiliano Salas, el mismo convirtió el gol que eliminó al equipo de Avellaneda; por su parte, Adrián obtuvo la doble amarilla a lo largo del partido, por un codazo a Juan Portillo y Martínez Quarta.
La última expulsión recibida antes de Argentinos Juniors fue frente a Rosario Central en una nueva caída de la Academia por 2-1 en el estadio Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura; a los 29 minutos del segundo tiempo, Emanuel Coronel se pone por delante de Maravilla, que de manera brusca lo empuja con ambas manos, jugada que fue advertida por el VAR y el árbitro, Darío Herrera, tras ver las imágenes, le mostró la tarjeta roja al futbolista.
Racing sumó un nuevo refuerzo
Racing anunció oficialmente la llegada de su sexto refuerzo en este mercado de pases: la compra del mediocampista Gastón Lodico, proveniente de Instituto de Córdoba. La transferencia se concretó a cambio de 2 millones de dólares por el 100% del pase del futbolista surgido en Lanús, y se oficializó la firma de un contrato hasta diciembre de 2029.
Lodico suele jugar en la base del mediocampo, o al lado de otro mediocampista, y viene de ser jugador de Instituto durante tres años y medio, en los que pudo disputar 134 partidos y convertir ocho goles, además de haber repartido 21 asistencias.
Además de los dos puestos mencionados, en los que desarrolló la mayor parte de su carrera, durante el paso del entrenador Daniel Oldrá por el elenco cordobés el jugador fue probado en otras posiciones, por lo que llegó a desempeñarse como enganche e, incluso, por el costado izquierdo del mediocampo.
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