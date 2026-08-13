Enzo Fernández, a la venta: el precio que le puso el Chelsea.

Tras el regreso de Enzo Fernández a los entrenamientos del Chelsea luego de sus vacaciones luego del Mundial 2026 , el club londinense comunicó a las entidades interesadas en el futbolista argentino que tienen hasta el viernes para alcanzar su valoración de 120 millones de libras (162 millones de dólares) y llevarse al mediocampista, según informó la cadena ESPN.

Los Blues ratificaron que no considerarán ofertas que lleguen más allá de las 17 hora local por el argentino, en un esfuerzo para poner fin a la especulación de cara al inicio de la temporada en la Premier League. El Chelsea estará debutando en la presente temporada el lunes 24 de agosto a las 16 horas de Argentina en el clásico de barrio que protagoniza junto al Fulham.

En el último mes Real Madrid desestimó con un comunicado un posible fichaje del ex-River, quien había expresado su deseo por vivir en la capital española en marzo pasado, lo que propició una multa y suspensión interna por parte de su actual club. Las fuentes indican que José Mourinho es un admirador de Fernández y quedará por ver si el conjunto Merengue cambia su postura en el marco del ultimátum de Chelsea.

En tanto, desde el club inglés afirmaron a ESPN que su determinación responde a una noción de las partes interesadas tuvieron 60 días para hacer un ofrecimiento formal.

El interés del Manchester City por Enzo Fernández

En ese contexto, Manchester City, que también expresó un interés en el mediocampista, aparece como un destino más probable dada la afinidad del entrenador Enzo Maresca por él, tras coincidir en Londres entre 2024 y 2026, y su capacidad para actuar en el caso de llegar a un acuerdo con Barcelona para la venta de Rodri. Sin embargo, esas negociaciones aún no llegaron a buen puerto tras rechazar dos ofertas de los catalanes.

Recordemos que durante la etapa en la que Enzo Fernández y Enzo Maresca coincidieron en el Chelsea, el cuadro azul se consagró campeón del mundo en el Mundial de Clubes 2025 celebrado en Estados Unidos y tras derrotar en la final al campeón de la Champions League, el PSG francés, por 3 a 0. Además, ambos ganaron la Conference League 2024-2025 con los Blues.

Javier Pastore, representante de Fernández, confirmó en julio que se encontraba "viendo opciones para salir de Chelsea", pero ningún club ha hecho una oferta formal o indicado sus intenciones de pagar el monto de 120 millones de libras pretendido por Chelsea, reportado por ESPN el pasado 29 de mayo. Dicho monto refleja el deseo de la institución de superar las 107 millones de libras que se pagaron por él en febrero de 2023.

Xabi Alonso, entrenador de los londinenses, está listo para trabajar con el volante si no se llega a un acuerdo para su traspaso y permanece bajo contrato en Stamford Bridge, donde registra 19 goles y 17 asistencias en 117 partidos de Premier League, hasta 2032. Otro detalle es que Enzo, dentro del Chelsea, es considerado el segundo capitán, por detrás de la figura del ingles Reece James.