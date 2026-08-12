Ciberestafas: Ya no se clonan tarjetas, pero crecieron las páginas falsas.

El director de Prevención de Fraudes del BPN, Joaquín Alfieri, advirtió que no son ataques al sistema bancario, sino al patrimonio económico de la persona.

El director de Prevención de Fraudes y Protección de Activos del Banco Provincia del Neuquén (BPN), Joaquín Alfieri, explicó los principales mecanismos que utilizan los ciberdelincuentes para estafar a los usuarios de servicios bancarios .

Comentó los ejes de la charla que brindó en las jornadas de ciberseguridad organizadas por el Ministerio de Seguridad de la provincia del Neuquén, que se desarrollaron durante este lunes y martes, en el Centro de Convenciones Domuyo.

"La charla estuvo orientada a mostrar cuáles son los principales fraudes o ciberestafas que vemos a menudo en el banco, cómo poder identificarlas, cuáles son las características que tienen en común, cómo hacer para estar prevenidos ante una eventual ciberestafa", señaló Alfieri.

"La idea es llevar a la sociedad consejos de seguridad para que estén atentos a los riesgos que están latentes dentro de este mundo virtual. No hay tecnología vulnerada, se ataca a la confianza de la persona", reflexionó.

Según explicó el especialista, la mayoría de los casos no involucra un ataque informático directo a los sistemas bancarios, sino más bien "son ciberestafas porque atacan al patrimonio económico de la persona, de la víctima. Decimos ciberestafa porque, en realidad, es la estafa clásica a la que estamos acostumbrados, nada más que ahora se utilizan los canales digitales como medio para realizar ese fraude", detalló.

"El ataque no es a una plataforma informática, no se hackea un home banking. Se vulnera a la persona para inducirla a entregar esas credenciales, ese token, esa información sensible, para que el ciberdelincuente pueda utilizarlas en su beneficio", precisó.

Alfieri insistió en que "siempre hay que ser desconfiado" y reforzó. No hay tecnología en el medio que sea vulnerada, sino que lo que se ataca es a la persona, a la confianza de la persona".

Marketplace, phishing y campañas por temporadas

Con 14 años de trayectoria en ciberseguridad, el director del BPN identificó a las plataformas de compraventa online como uno de los principales focos de riesgo. "En donde se suele ver mucho fraude, el punto en común que detectamos es a través de ventas de productos en el Marketplace de Facebook. Es como la pecera donde siempre van a pescar los ciberdelincuentes, siempre encuentran víctimas ahí", afirmó.

También remarcó que los ataques se intensifican en fechas comerciales puntuales. "Ese sería como el escenario ideal para que aumenten la ciberestafa, porque hay más cantidad de gente transaccionando, entonces es más probable que alguien caiga. Atrás de toda buena oferta, a veces suele haber una estafa", advirtió.

Sobre la dinámica de los ataques, explicó que los ciberdelincuentes suelen trabajar por oleadas: "Los cibercriminales que trabajan en bandas trabajan por temporadas. Por ahí atacan más a un banco, por ahí otra entidad, van variando. Es por una cuestión de efectividad, de que sea más productivo, más redituable el ataque".

Consultado sobre las tarjetas de débito, Alfieri sostuvo que los métodos tradicionales quedaron atrás: "La clonación física ya casi está en desuso. Lo que sí, a través de phishing, de páginas falsas, uno pensando que es la página original ingresa los datos de la tarjeta. Esos datos quedan en manos de los ciberdelincuentes, que luego los usan para hacer compras o pagar servicios a otras personas".

El funcionario bancario derribó el supuesto de que los adultos mayores son las únicas víctimas frecuentes de estos delitos: Ninguna edad está exenta.

"Se asume que una persona mayor tiene menos conocimiento del entorno digital y por eso es más vulnerable, lo cual es cierto, pero vemos que hay de todas las edades, desde 20 años en adelante. Muchas veces, gente o empresas que uno puede pensar que tienen mayor conocimiento tecnológico también son víctimas de este flagelo", explicó.

Los tres pasos ante una estafa

Alfieri detalló el protocolo a seguir en caso de ser víctima de un fraude:

Cortar el acceso al ciberdelincuente: "Si entregó credenciales, por ejemplo, del homebanking o de alguna billetera, hacer un cambio de contraseña rápido para cortarle el acceso. Si está compartiendo a través de TeamViewer, por ejemplo, que apague el equipo".

Dar aviso a la entidad: comunicar lo ocurrido al banco o a la billetera virtual correspondiente y radicar la denuncia: policial o judicial.

Sobre una duda frecuente entre los usuarios, aclaró que la simple lectura de un mensaje no implica riesgo: "Con leerlo no pasa nada, no hay que generar paranoia. Se comete el error cuando uno generalmente envía, por mensaje de texto o hablado, algún tipo de código de seguridad".

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Doble factor de autenticación, la "reja" digital

En cuanto a medidas de prevención, el especialista recomendó activar siempre el segundo factor de autenticación disponible en las plataformas digitales, no solo en el home banking. "Sería como un paso más, una medida más, una reja más que pongo de dificultad para que alguien que está intentando obtener acceso a mi cuenta no lo haga", explicó.

"Así como en el mundo físico tenemos riesgos y ponemos rejas en nuestra casa, llaves y alarma, lo mismo pasa en el mundo digital. Tenemos que poner medidas para protegernos de estas amenazas".

"El tema de la concientización es la primera barrera. Si yo no conozco los riesgos a los que estoy expuesto, muy probablemente pueda caer en uno de ellos. Tomar conciencia es el primer paso", cerró el director.