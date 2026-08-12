CALF se reunió con el embajadador de Estados Unidos: ¿De qué hablaron?

Tuvo lugar este miércoles, luego de que la cooperativa denunciara presiones por haber negociado con la empresa china Huawei.

Tras los cruces entre Calf y la embajada de Estados Unidos , se reunieron en la tarde de este miércoles las autoridades de la cooperativa eléctrica neuquina con el embajador Peter Lamelas en el Palacio Bosch de la ciudad de Buenos Airepeters.

Una delegación de la cooperativa, encabezada por su presidente, Marcelo Severini, fue recibida por el propio embajador Lamelas. Tras el encuentro, el diplomático dijo que fue un "diálogo productivo" entre las instituciones al tiempo que subrayó la "importancia de cuidar la seguridad de los datos".

Desde Calf señalaron que la reunión "se enfocó en la prioridad de seguridad de las telecomunicaciones y la planificación de expansión de las redes de la cooperativa".

La delegación de CALF estuvo encabezada por el presidente, Marcelo Severini, e integrada por el vicepresidente Carlos Quintriqueo, la secretaria general Yenny Fonfach, el responsable de Tecnologías de la Información, Sergio Fernández Novoa, la responsable de Finanzas, Florencia Quiroga, y el responsable de Comunicación, Agustín Mozzoni. Por la Embajada participaron, junto al embajador Peter Lamelas, el consejero político Josh Temblador, el consejero económico Matthew Stokes, la consejera de Asuntos Públicos Lydia Barraza y el agregado de prensa Michael Brooke.

Coincidieron en la importancia de mantener el diálogo por los canales institucionales. El embajador expresó particular interés en la expansión de CALF en la región de Vaca Muerta, y mencionó la disposición de su gobierno a explorar posibilidades para apoyar a ese desarrollo en términos de financiación, equipamiento y calidad.

Lamelas publicó esta tarde en sus redes sociales: "Recibí hoy en el Palacio Bosch a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos".

Recibí hoy en el Palacio Bosch a las autoridades de CALF. Mantuvimos un diálogo productivo sobre el trabajo de la cooperativa en Neuquén, la expansión de sus servicios en Vaca Muerta y la importancia de cuidar la seguridad de los datos. Esperamos seguir trabajando juntos. — Embajador Peter Lamelas (@USAmbassadorARG) August 12, 2026

Cómo se inicio el conflicto

La cooperativa neuquina CALF presentó un reclamo formal en el que denunció que personal de la entidad recibió mensajes por parte de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en relación con el convenio estratégico firmado con la empresa china Huawei.

De acuerdo con la nota presentada por la cooperativa, durante esos intercambios el funcionario hizo referencia a una política del Gobierno estadounidense que restringiría o revocaría visas a directivos vinculados con la expansión de las operaciones de Huawei en la Argentina.

Cuando el reclamo tomó trascendencia pública, el embajador Peter Lamelas envió una carta a las autoridades de la cooperativa en la que invitó a las autoridades a una reunión para presentar alternativas tecnológicas de empresas americanas.

En esa misma misiva, confirmó que las comunicaciones enviadas semanas atrás al gerente TIC de CALF, Sergio Fernández Novoa, "reflejan fielmente la política de Estados Unidos".

En otro pasaje, el embajador destaca "la importancia de Vaca Muerta para la economía de Neuquén y para las propias operaciones de CALF", y señala que la protección de los datos constituye "una prioridad compartida", vinculada a "la seguridad y la posición competitiva a largo plazo de la provincia".

Desde CALF confirmaron su asistencia a la reunión, en la que las autoridades "recibirán y analizarán toda información, criterio o estándar técnico" que la Embajada presente, aunque adelantaron que hasta el momento no recibieron información que sustente una cancelación de la alianza con la firma china.

La nota reitera asimismo que las redes de la Cooperativa son del tipo multiproveedor que integran equipamiento de origen estadounidense, brasileño, europeo y asiático y que sus decisiones de arquitectura y de seguridad se adoptan con criterio técnico, financiero y económico. Y precisa que toda empresa que desee presentar propuestas "encontrará en nuestros canales ordinarios de contratación la puerta abierta que siempre tiene", en el marco del Reglamento Interno de Compras y Contrataciones