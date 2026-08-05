CALF denunció presuntas presiones de la Embajada de EE.UU. por un convenio con una empresa china

La cooperativa neuquina presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y pidió intervención de Cancillería.

La Cooperativa CALF presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores , Comercio Internacional y Culto para solicitar su intervención frente a las comunicaciones que, según denunció, recibió personal de la entidad por parte de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos en relación con el convenio estratégico firmado con la empresa china Huawei.

La presentación fue realizada el 4 de agosto y lleva la firma del presidente del Consejo de Administración de CALF, Marcelo Severini. En el documento se informa a la Cancillería sobre una serie de contactos mantenidos entre un gerente de la cooperativa y Andrew Dilts, agregado de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con la nota presentada por la cooperativa, durante esos intercambios el funcionario hizo referencia a una política del Gobierno estadounidense que restringiría o revocaría visas a directivos vinculados con la expansión de las operaciones de Huawei en la Argentina.

Según el escrito, también se expresó preocupación por el convenio impulsado por CALF, se consultó si existía la posibilidad de cancelar el proyecto o si la cooperativa había "traspasado los límites al impulsar el avance estratégico de Huawei en Argentina". Además, se indicó que posteriormente se anunció una gestión de la Embajada ante autoridades provinciales por el mismo tema.

La cooperativa informó asimismo que el 29 de julio envió una nota formal al embajador de Estados Unidos para solicitar que confirme, rectifique o precise el carácter oficial de esas comunicaciones, el alcance de las expresiones utilizadas y la existencia de eventuales objeciones técnicas al acuerdo con Huawei. Al momento de presentar el reclamo ante Cancillería, señaló que no había recibido respuesta.

Claudio Espinoza

El planteo ante Cancillería

En la presentación, CALF sostuvo que, si el Gobierno de Estados Unidos mantiene una posición oficial respecto de decisiones tecnológicas adoptadas por una entidad argentina o posee objeciones vinculadas con la seguridad de infraestructura, esas observaciones deberían canalizarse mediante los mecanismos institucionales entre ambos Estados y no a través de comunicaciones informales dirigidas a un trabajador de la cooperativa.

También remarcó que los mensajes aludían a eventuales consecuencias personales para ciudadanos argentinos por decisiones que, según sostuvo, no les corresponden individualmente.

En ese marco, la cooperativa solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que intervenga ante la Embajada de Estados Unidos para obtener una respuesta a la nota enviada el 29 de julio, que requiera que cualquier gestión oficial relacionada con decisiones de entidades argentinas se canalice por las vías diplomáticas e institucionales correspondientes y que evalúe, dentro de sus competencias, el encuadre que corresponda respecto de los hechos denunciados.

Además, indicó que puso a disposición de la Cancillería las constancias certificadas de las comunicaciones mencionadas y reiteró su disposición a mantener un diálogo institucional con la representación diplomática estadounidense.

La denuncia previa de Carlos Quintriqueo

La presentación oficial se conoció días después de que el dirigente de ATE Neuquén e integrante del Consejo de Administración de CALF, Carlos Quintriqueo, denunciara públicamente la existencia de presuntas presiones para dejar sin efecto el convenio con Huawei.

En una entrevista radial, Quintriqueo aseguró que el principal destinatario de esas presiones era el presidente de la cooperativa, Marcelo Severini.

"Hay un hostigamiento a directivos de la cooperativa, más precisamente al presidente. Le están pidiendo que dé de baja ese contrato bajo amenaza de quitarle la visa", afirmó.

El dirigente sostuvo además que el acuerdo con Huawei fue definido sobre la base de criterios técnicos y económicos, con el objetivo de acceder a mejores condiciones para el desarrollo tecnológico de la cooperativa y obtener la mejor relación entre calidad y precio.