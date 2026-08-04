La fiscalía sostiene que el acusado sorprendió a Néstor Jesús Ibarra frente a una vivienda y le dio una puñalada que le atravesó el corazón y los pulmones.

Lo llamó para hablar, lo inmovilizó con un nylon y lo apuñaló: comenzó el juicio por el crimen de Sapere.

Un hombre acusado de llamar a Néstor Jesús Ibarra para que se acercara a conversar, inmovilizarlo con un nylon negro y matarlo de una puñalada comenzó a ser juzgado este martes en la ciudad de Neuquén. El crimen ocurrió en agosto de 2025, en el barrio Sapere.

El imputado, identificado por sus iniciales M.N.I., enfrenta una acusación por homicidio simple . El juicio se desarrollará durante tres jornadas y estará centrado en determinar cómo ocurrió el ataque y si el acusado fue quien provocó la muerte de la víctima.

La fiscal del caso, Lorena Juárez, presentó el alegato de apertura junto al asistente letrado Maximiliano Jávega. Durante esa primera exposición, la acusación adelantó la reconstrucción del hecho que intentará demostrar a través de testimonios, pericias e informes incorporados al expediente.

Luego comenzó la declaración de testigos y la presentación de las pruebas periciales y documentales. Durante las audiencias también se analizarán los movimientos previos al ataque, las circunstancias en las que la víctima llegó hasta la vivienda y los elementos reunidos durante la investigación.

La acusación por el crimen en Sapere

Según la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025, entre las 4:45 y las 5:10 de la madrugada, en un sector del barrio Sapere cercano a la costa del río Neuquén. Ibarra estaba junto a su expareja, una amiga de ella y otro hombre. En un momento, los cuatro salieron de una vivienda para ir a comprar.

La fiscalía sostiene que el acusado se encontraba en su casa, vio pasar a Ibarra y comenzó a llamarlo para que se acercara a hablar. La víctima respondió al pedido y caminó hasta el domicilio.

Fue entonces cuando, de acuerdo con la acusación, M.N.I. lo sorprendió y le envolvió la cabeza y parte del torso con un nylon negro para impedir que pudiera defenderse o escapar.

Luego tomó un arma blanca de grandes dimensiones y le dio una única puñalada. Tras el ataque, el acusado huyó del lugar, mientras las personas que acompañaban a la víctima quedaron frente a una situación de extrema gravedad.

La fiscalía intentará acreditar durante el debate que el ataque fue realizado por el imputado y que la herida provocada fue la causa directa de la muerte.

Sebastián Fariña Petersen

Una puñalada mortal

La lesión provocada por el arma blanca alcanzó órganos vitales. La autopsia estableció que Ibarra murió por un shock hipovolémico, es decir, una pérdida masiva de sangre.

El informe forense determinó que la herida punzocortante lesionó ambos pulmones y el corazón de la víctima. Se trató de una sola puñalada, pero con consecuencias mortales debido a la profundidad y al lugar del cuerpo afectado.

Durante la primera jornada, tanto la fiscalía como la defensa expusieron sus versiones sobre el caso. A lo largo del juicio serán analizados los testimonios, las pericias y el resto de la documentación incorporada a la investigación.

También tendrán relevancia las declaraciones de las personas que se encontraban con Ibarra antes del ataque y de quienes intervinieron posteriormente en la investigación y en las tareas periciales.

El tribunal está integrado por las juezas Natalia Pelosso y Florencia Martini y el juez Juan Kees. Una vez finalizada la presentación de la prueba y realizados los alegatos de cierre, deberán resolver si la acusación fue demostrada y emitir un veredicto.

En caso de que el acusado sea declarado responsable, la pena será definida más adelante en una audiencia distinta, en la que las partes deberán plantear sus pedidos y argumentos.