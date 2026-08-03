Secuestraron un rifle y otros elementos: tres hombres fueron demorados durante un operativo rural

El procedimiento se realizó durante la madrugada sobre la Ruta Provincial 23. Los ocupantes quedaron supeditados a una investigación judicial.

Durante un operativo preventivo en una zona rural de Pilo Lil , la Policía del Neuquén demoró a tres hombres que circulaban en una camioneta y secuestró un arma de fuego , municiones y otros elementos que quedaron incorporados a una investigación judicial.

El procedimiento se llevó adelante durante la madrugada de este lunes, pasada la 1:30 , sobre la Ruta Provincial 23, a la altura del kilómetro 156 . Según informó la Policía, efectivos del Destacamento Pilo Lil, dependiente de la División Brigada Rural y Abigeato Zona Sur, realizaban patrullajes preventivos cuando observaron una camioneta Nissan.

En el vehículo viajaban tres personas : dos se encontraban en el habitáculo y una tercera estaba ubicada en la caja, donde llevaba un reflector. Esta situación llamó la atención de los efectivos, que decidieron detener la marcha del rodado para realizar la correspondiente identificación.

El arma que encontraron dentro de la camioneta

Durante el control, los policías advirtieron a simple vista la presencia de un arma larga en el interior de la camioneta. Ante esta situación, y tomando las medidas de seguridad correspondientes, procedieron a demorar a los tres ocupantes y dieron intervención a la Fiscalía de Turno.

Por disposición judicial se ordenó además el secuestro preventivo del vehículo y se solicitó autorización para realizar una requisa. El objetivo era determinar si en el rodado había otros elementos que pudieran estar relacionados con hechos de abigeato o con la comercialización ilegal de carne.

Una vez que el Juzgado de Garantías autorizó la diligencia, efectivos de la División Criminalística de Junín de los Andes participaron de la inspección del vehículo.

Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron un rifle calibre .22 con municiones, dos cuchillos, una mira telescópica y un reflector. Todos los elementos quedaron a disposición de la investigación judicial.

Los tres hombres recuperaron la libertad

Una vez finalizadas las actuaciones policiales, la Fiscalía dispuso la restitución de la camioneta a sus ocupantes.

Los tres hombres fueron notificados de la apertura del legajo judicial y recuperaron su libertad, aunque quedaron supeditados a la causa mientras avanza la investigación.

El procedimiento se enmarca en los patrullajes preventivos que la Policía del Neuquén realiza en sectores rurales de la provincia, particularmente en zonas donde se busca prevenir delitos vinculados con el abigeato.

Allanamientos en Centenario: secuestran una tumbera, armas y marihuana

Una causa por abuso de armas y daños originó una investigación que derivó en tres allanamientos en el barrio Vista Hermosa de Centenario. Los procedimientos se realizaron en tres viviendas ubicadas en las calles Agrimensor Hugo Arraga, Juan Domingo Perón y Santa Fe, que resultaron positivos con el hallazgo de armas, drogas y la detención de dos personas.

Los agentes encontraron dos tumberas y 405 gramos de cannabis sativa.

La investigación inició tras un violento episodio de abuso de arma y daños que sucedió en el Barrio Eluney durante el mes de junio y dos denuncias posteriores que fueron radicadas por el hecho. Fue en ese marco que la Unidad Fiscal de Actuación Genérica ordenó las diligencias.

Participaron de los procedimientos los efectivos policiales de la Oficina de Investigaciones Periferia II, Comisaría 52, Metropolitana y UESPO, quienes accedieron a los domicilios y encontraron numerosos elementos de interés para la causa.

Durante los allanamientos, los policías secuestraron un arma de fuego tipo “tumbera” con dos piezas de fabricación casera, dos cartuchos calibre 12/70, un cartucho calibre .45 y dos caños de cromo. También se incautaron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el episodio que motivó la causa, elementos que serán incorporados como evidencia.

Los agentes encontraron una tumbera y prendas de vestir utilizadas durante el episodio.

Los agentes demoraron a un hombre y a una mujer, que se encontraban en la vivienda y fueron notificados del inicio de la causa judicial.

En uno de los domicilios inspeccionados, los uniformados detectaron la presencia de marihuana, por eso solicitaron la intervención de Departamento Antinarcóticos para continuar con las diligencias.

Como resultado de esa intervención, se secuestraron 405 gramos de cogollos de cannabis sativa, los cuales quedaron a disposición de la Justicia junto con los otros elementos hallados durante los operativos.