Cumplió su sueño con el oficio de restaurar herramientas en Villa La Angostura

Leonel Alvez puso el taller en su propia casa y, con ayuda de la Provincia, lleva adelante el emprendimiento. La motivación, como norte de su actividad.

Lo supo desde chico. Quería ser inventor, lógicamente, por su curiosidad innata. Quería saber cómo funciona todo desde el corazón de los objetos, desarmarlos y volverlos a armar. Una y otra vez. Un recuerdo así sirve para entender la determinación con la que hoy trabaja en un ambicioso proyecto.

Ser un apasionado por los motores es la cualidad que lo secunda, y con esa combinación, Leonel Alvez ya se puso manos a la obra en el taller que armó en su casa de Villa La Angostura . Por estos días, pudo entregar a sus dueños las primeras piezas restauradas bajo la técnica de arenado que es un proceso de limpieza con arena mediante aire comprimido.

En las 48 horas de descanso que le permite su esquema de trabajo en relación de dependencia, se dedica a desarrollar las bases de lo que será un singular negocio, el propósito final que busca. Antes, empezará “con cosas más chicas” como, justamente, devolver la funcionalidad a las herramientas.

La punta del iceberg

“Esto es solamente la punta del iceberg de un sueño que tengo, porque a futuro quiero armar un taller de restauración de vehículos”, explicó. “¿Qué sentiría, por ejemplo, una persona que compró una moto antigua y pueda volver a tenerla cero kilómetro? Me gustaría que las personas puedan ver y experimentar como nueva, una moto de los años ‘60, ‘70, u ‘80, eso es lo que a mí más me apasiona”, contó, como la principal fuente de motivación que lo empuja a consolidar su iniciativa.

Hace dos meses recibió por parte del gobierno de la Provincia un crédito por tres millones de pesos que utilizó para comprar los recursos necesarios para ofrecer este tipo de trabajo: una cabina arenadora, un compresor de aire de 100 litros, una soldadora, máscaras de gas y para soldar, un taladro de mano, un par de mamelucos de trabajo y dos bolsas de arena de microesfera de vidrio.

Financiamiento

Esta es la finalidad que persigue la línea de crédito “Inclusión Financiera para Juventudes”, que otorga financiamiento a emprendedores jóvenes y que cuenta con la asistencia técnica y financiera de la subsecretaría de Juventud (del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura) y del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), respectivamente.

“Me dieron una oportunidad. Todo esto fue gracias al crédito porque si no, yo no podría hacer esto solo. La verdad que esto es único para mí porque puedo pagar las cuotas tranquilamente y formar la empresa en el tiempo libre que tengo”, reconoció. Una tasa de interés accesible es uno de los rasgos distintivos que ofrece la línea de créditos que se orienta a concretar ideas de proyecto de inversión.

A poco de cumplir 30 años, Leonel continúa capacitándose y aprendiendo de manera autodidacta, conocimientos en mecánica, física, química, y ahora continuará con electricidad.

“Trabajo con lo que es lo principal en una restauración que es el arenado, con lo que por ejemplo puedo trabajar la tapa de un embrague que esté vieja u oxidada, y puedo limpiarla, repasarla con arena y queda como si recién saliera de una fundición”, resumió sobre el oficio.

Lo más doméstico

Hoy apunta a la restauración de ollas de hierro, anafes y parrillas, “a lo más doméstico”, y con entusiasmo cuenta que “está trabajando en una camioneta del ‘96”. En la proyección de negocio que plantea, el próximo objetivo es la compra de un compresor más grande que es el que usará en el taller.

“Dentro de la cabina, hay una pistola conectada al compresor de aire que tiene un pico con el que se sopletean las partes de metal que tienen óxido, que lo saca con una abrasión más blanda porque elegí el que es más amigable con el aluminio y con el acero”, indicó, al explicar la técnica.

Contó que nunca tuvo la oportunidad de empezar a trabajar en el emprendimiento propio por distintas mudanzas a otras ciudades o por cuestiones de trabajo. Hasta que un primo suyo le comentó la novedad acerca de la posibilidad de acceder al crédito. “Cuando me llegaron los fondos, no lo podía creer, ahí dije ´con esta plata puedo formar algo consistente para mi futuro, algo sólido´”, sostuvo, al contar su experiencia de ser uno de los 74 jóvenes emprendedores en la provincia que este año accedieron a este tipo de créditos.

No conoce de otra persona en la zona que brinde este tipo de trabajo. Suele visitar ferreterías y otros lugares de la localidad para retirar piezas oxidadas, arenarlas, y “hacer los videos” para sus perfiles en redes sociales. Contó que ferreteros y mecánicos se sorprenden al saber que el arenado se hace en la localidad por lo que no hace falta ir a Bariloche o a Neuquén para solicitarlo.

Por último, ofreció tres consejos para jóvenes que como él necesitaron de un acompañamiento económico para concretar un emprendimiento. “Si se está al frente de una posibilidad así, que avancen; segundo, fijarse qué tipo de negocio se quiere tener y, en tercer lugar, no tener miedo”, enfatizó.

Financiamiento para jóvenes

La subsecretaría de Juventud, a través del “Consultorio de Financiamiento Joven”, brinda asistencia técnica personalizada (virtual y presencial) sobre las líneas de crédito “Inclusión Financiera para Juventudes” (que otorga créditos de hasta 5 millones de pesos) y “Proyecta Futuro” (con montos que ascienden hasta los 30 millones de pesos). Se trata de créditos destinados a juventudes de toda la provincia que tengan emprendimientos en marcha o ideas de negocio, o brinden un servicio profesional con antigüedad mayor a seis meses.

De forma presencial, abre sus puertas los miércoles a las 14, y los jueves a las 9.30 en la sede del organismo (Picún Leufú 301) en la capital neuquina. También recibe consultas a través de la línea 299 6030154 y vía correo electrónico a [email protected].

Entre marzo de 2025 a la fecha, se entregaron un total de 190 créditos a jóvenes emprendedores, lo que representó una inversión de más de 900 millones de pesos.

Específicamente, en San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura, se hizo entrega de un total de 18 créditos; seis en cada localidad, con una inversión total de 80.053.223 pesos. De los 18 créditos otorgados, uno corresponde a la línea Proyecta Futuro, y el resto a la línea Inclusión Financiera para Juventudes.