Revisaron a un piloto al llegar a su destino y lo que encontraron dejó en shock a las autoridades

Fue arrestado en el aeropuerto de Yakarta tras aterrizar procedente de Kuala Lumpur. Confirmaron que hizo el viaje bajo los efectos de varias drogas.

El piloto llevaba las drogas en una valija que fue sometida a una inspección de rutina al llegar a Indonesia.

Un piloto de 39 años fue detenido en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en la capital de Indonesia , luego de que agentes aduaneros descubrieran en su equipaje de mano más de 70.000 pastillas de éxtasis y un paquete de metanfetamina .

El sujeto, identificado con las iniciales MSBO, arribó el martes en un vuelo comercial regular de la empresa estatal Malaysia Airlines que partió desde Kuala Lumpur, Malasia, y fue interceptado durante los procedimientos de inspección de rutina en la Terminal 3 de la estación aérea de Yakarta.

El hallazgo, informaron fuentes oficiales, se produjo durante la revisión del equipaje personal del tripulante en el carril especial asignado al personal aeronáutico.

"Los funcionarios de aduanas encontraron un objeto sospechoso en el equipaje de MSBO. Una inspección más detallada descubrió 14 paquetes grandes de éxtasis y un paquete de metanfetamina", dice el texto, que cita un documento de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Indonesia (Bareskrim).

Las pericias médicas de laboratorio realizadas inmediatamente después de la aprehensión arrojaron que el comandante operó la aeronave comercial con pasajeros estando bajo el efecto de sustancias ilícitas.

El piloto arribó a Indonesia en un vuelo comercial regular que partió desde Malasia.

"Los resultados de su análisis de orina dieron positivo por metanfetamina, MDMA y cocaína. Por lo tanto, en el momento del vuelo, estaba bajo los efectos de estas sustancias", declaró a la prensa Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang, funcionario de la oficina de aduanas del aeropuerto.

El pesaje oficial y la contabilización del material incautado arrojaron un volumen total de 25,19 kilogramos de narcóticos, valuados en 14 millones de ringgits (3,4 millones de dólares estadounidense).

"Se encontraron un total de 70.114 cápsulas de droga, con un peso neto de 25.194,83 gramos", precisó un oficial interviniente de la fuerza de seguridad.

Cuánto cobró el piloto por transportar las drogas y sus antecedentes

Las investigaciones iniciales determinaron que el hombre cobró 50.000 ringgits malasios (aproximadamente 12.200 dólares) por concretar el traslado de estupefacientes a Indonesia.

La policía informó que MSBO ya había participado en otras dos operaciones de contrabando de drogas. En la primera, transportó drogas a Sabah, Malasia, y en la segunda, siete kilogramos de metanfetamina a Yakarta.

Hengky dijo que probablemente el piloto no esperaba ser revisado en el carril especial de aduanas para pilotos y tripulación, y destacó que el control “es el mismo" para todos aquellos que ingresan al país.

Según las autoridades, el piloto, que tenía antecedentes, dio positivo por metanfetamina, MDMA y cocaína en los controles que le realizaron.

“Lo que nos preocupa a todos es que esta persona es piloto y que, en el momento de su llegada, acababa de volar ese avión desde Kuala Lumpur hasta Indonesia", dijo el funcionario ante la prensa local.

La legislación del archipiélago contempla castigos como cadena perpetua y pena de muerte para los detenidos en los casos más graves.

Qué dijo la aerolínea para la que trabajaba el piloto

La compañía de transporte aéreo emitió una postura oficial respecto al arresto de su empleado a través de un comunicado de prensa institucional.

La aerolínea se reservó sus comentarios sobre este caso, aunque aclaró que “brindará su total colaboración a las autoridades", informó la agencia pública malasia Bernama, citando un comunicado enviado por Malaysia Airlines.

"Malaysia Airlines desea reiterar que no tolera ningún tipo de conducta indebida y que actualmente está llevando a cabo una revisión interna sobre el asunto", señaló el escrito difundido tras la detención del piloto.