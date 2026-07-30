Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén: hubo un derrumbe de rocas y hay corte en la Ruta 40

El SMN mantiene advertencias por condiciones adversas en distintos sectores de la provincia. La circulación está interrumpida entre San Martín de los Andes y Catritre.

Alerta por lluvia, nieve y viento en Neuquén: corte en la Ruta 40.

Las lluvias, las nevadas y el viento mantienen bajo alerta a diferentes zonas de Neuquén durante este jueves. Las malas condiciones meteorológicas ya provocaron complicaciones en las rutas: Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 , entre San Martín de los Andes y Catritre, debido a un desmoronamiento de rocas de gran tamaño.

El cierre fue comunicado durante la madrugada y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. De acuerdo con el informe oficial, el derrumbe se produjo como consecuencia de las condiciones climáticas adversas que afectan a la provincia.

Equipos de Vialidad Nacional trabajan en el sector para retirar el material que quedó sobre la calzada y restablecer la circulación. Sin embargo, todavía no se informó un horario estimado para la reapertura .

Alertas por lluvias, nevadas y viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activas alertas por lluvias, nevadas y viento para distintos sectores del territorio neuquino. Los fenómenos pueden provocar complicaciones en rutas, caminos de montaña y accesos a las localidades cordilleranas.

Las lluvias podrían presentarse de manera persistente, especialmente sobre la zona cordillerana. En los sectores más elevados, las precipitaciones pueden transformarse en nieve o presentarse de manera combinada.

Las zonas más afectadas por precipitaciones serán: Zapala, Las Coloradas, Piedra del Águila. En tanto, para Junín de los Andes, Villa La Angostura y San Martín de los Andes, la alerta se eleva a naranja.

La presencia de agua, barro y piedras sobre la calzada puede reducir la adherencia de los vehículos y aumentar el riesgo de derrumbes en zonas de montaña. También podrían registrarse crecidas en arroyos y acumulación de agua en sectores bajos.

En las áreas alcanzadas por la alerta de nevadas, el principal riesgo estará relacionado con la acumulación de nieve y la formación de hielo. Estas condiciones pueden generar restricciones, cierres preventivos y la obligatoriedad de utilizar cadenas.

El viento, por su parte, podría presentarse con ráfagas fuertes y provocar una disminución de la visibilidad cuando se combine con lluvia o nieve. Este fenómeno climático se ubicará en todas las localidades del oeste de la provincia. Los vehículos de gran porte, motorhomes, colectivos y camionetas con tráiler deberán circular con especial precaución.

El organismo recomienda mantenerse informado mediante sus canales oficiales porque las alertas pueden actualizarse durante el día.

Corte total entre San Martín de los Andes y Catritre

El tramo afectado forma parte de la Ruta de los Siete Lagos, uno de los corredores turísticos más transitados de la provincia. El desmoronamiento ocurrió entre San Martín de los Andes y Catritre y dejó rocas de gran porte sobre la calzada.

Ante esta situación, Vialidad Nacional resolvió interrumpir completamente el tránsito para evitar accidentes y permitir el ingreso de las máquinas y del personal que realiza las tareas de despeje.

Desde el organismo solicitaron no acercarse al sector mientras se mantenga el operativo. Además, pidieron evitar los viajes durante la noche o la madrugada, debido a la menor visibilidad y a la posibilidad de encontrar hielo, nieve, agua o nuevos desprendimientos.

También recomendaron circular a una velocidad precautoria en todos los caminos cordilleranos, respetar las indicaciones del personal de seguridad y consultar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje.

Recomendaciones para circular

No ingresar a rutas o tramos que estén cerrados.

Consultar el estado del camino antes de salir.

Llevar cadenas y saber cómo colocarlas.

Circular con luces bajas y aumentar la distancia de frenado.

Evitar maniobras bruscas y sobrepasos innecesarios.

Llevar abrigo, agua, alimentos y el teléfono cargado.

No detenerse debajo de árboles, laderas inestables o sectores con riesgo de derrumbe.

Respetar las indicaciones de Vialidad, Policía y Defensa Civil.

La reapertura de la Ruta 40 dependerá de la evolución del tiempo, la estabilidad de la ladera y el avance de los trabajos para retirar las rocas. Vialidad Nacional comunicará cualquier modificación a través de sus canales oficiales.