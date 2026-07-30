Vientos de 120 km/h, fuertes nevadas y hasta 70 mm de lluvia: la alerta del SMN

Advierten por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Cuáles serán las zonas más afectadas.

Nieve, granizo, tormentas y ráfagas de vientos marcarán el clima de los últimos días de julio.

El frío intenso sigue siendo una constante en los últimos días de julio, donde además persisten las intensas lluvias y nevadas en varias regiones del país, algo que se intensificará en las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarilla por lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en distintas zonas de la Argentina para este jueves.

El organismo nacional recomienda seguir con atención las actualizaciones, ya que la extensión, la intensidad y los horarios de los fenómenos pueden modificarse durante el día.

Alerta por intensas lluvias: cuáles serán las zonas afectadas

El organismo nacional emitió una alerta amarilla por lluvias, y precisó que se espera la formación de fenómenos que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla son: la costa de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el centro de Neuquén. El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, también se emitió una alerta naranja por precipitaciones para el suroeste de la provincia de Neuquén. El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm pudiendo ser superados de forma puntual.

Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.

La alerta por lluvias contempla la posibilidad de precipitaciones persistentes que podrían provocar acumulación de agua, anegamientos y dificultades para circular.

Quienes deban viajar deberán reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles o caminos cubiertos por agua.

La principal recomendación es evitar permanecer al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, no refugiarse debajo de árboles o postes y mantenerse alejado de ríos, arroyos y sectores que puedan inundarse rápidamente.

Fuertes vientos y posibles complicaciones

El viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada. Están bajo alerta amarilla la provincia de Neuquén y la zona oeste de Mendoza.

En Neuquén se prevén vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

La zona cordillerana de Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en zonas de alta montaña. No se descarta la reducción de visibilidad por nieve en suspensión.

El SMN recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar macetas u otros elementos sueltos y evitar circular cerca de árboles, carteles y construcciones precarias. En las rutas, la precaución deberá ser mayor para camiones, colectivos, motorhomes y vehículos que arrastren casillas.

Alerta por nevadas en la Patagonia y la Cordillera

Las nevadas afectarán principalmente sectores cordilleranos y puntos de la Patagonia. La acumulación de hasta 40 centímetros de nieve y la formación de hielo podrían generar condiciones peligrosas en rutas, caminos provinciales y accesos a localidades turísticas.

Las zonas afectadas por esta alerta amarilla son: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

Antes de viajar será necesario consultar el estado de las rutas. En los sectores donde se exija, los vehículos deberán llevar cadenas y colocarlas antes de ingresar a los tramos más complicados.

También se recomienda viajar con abrigo, agua, alimentos, combustible suficiente y el teléfono cargado. Las autoridades insisten en no ingresar a caminos cerrados ni intentar superar sectores con nieve profunda sin vehículos adecuados.

Debido a los fenómenos que afectarán a gran parte del país, desde el SMN recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre posibles modificaciones en las alertas emitidas.