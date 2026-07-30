Vientos de 120 km/h, fuertes nevadas y hasta 70 mm de lluvia: la alerta del SMN

Advierten por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Cuáles serán las zonas más afectadas.
El frío intenso sigue siendo una constante en los últimos días de julio, donde además persisten las intensas lluvias y nevadas en varias regiones del país, algo que se intensificará en las próximas horas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió varias alertas amarilla por lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas en distintas zonas de la Argentina para este jueves.
El organismo nacional recomienda seguir con atención las actualizaciones, ya que la extensión, la intensidad y los horarios de los fenómenos pueden modificarse durante el día.
Alerta por intensas lluvias: cuáles serán las zonas afectadas
El organismo nacional emitió una alerta amarilla por lluvias, y precisó que se espera la formación de fenómenos que podrían estar acompañados por lluvias abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.
Las zonas afectadas por la alerta amarilla son: la costa de Santa Cruz, Chubut, Río Negro y el centro de Neuquén. El área será afectada por lluvias persistentes, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la posibilidad de lluvia y nieve mezclada.
En tanto, también se emitió una alerta naranja por precipitaciones para el suroeste de la provincia de Neuquén. El área será afectada por lluvias fuertes y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm pudiendo ser superados de forma puntual.
Se espera que en las zonas más altas la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada.
La alerta por lluvias contempla la posibilidad de precipitaciones persistentes que podrían provocar acumulación de agua, anegamientos y dificultades para circular.
Quienes deban viajar deberán reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar atravesar calles o caminos cubiertos por agua.
La principal recomendación es evitar permanecer al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, no refugiarse debajo de árboles o postes y mantenerse alejado de ríos, arroyos y sectores que puedan inundarse rápidamente.
Fuertes vientos y posibles complicaciones
El viento será otro de los fenómenos destacados de la jornada. Están bajo alerta amarilla la provincia de Neuquén y la zona oeste de Mendoza.
En Neuquén se prevén vientos del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.
La zona cordillerana de Mendoza será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 120 km/h, especialmente en zonas de alta montaña. No se descarta la reducción de visibilidad por nieve en suspensión.
El SMN recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar macetas u otros elementos sueltos y evitar circular cerca de árboles, carteles y construcciones precarias. En las rutas, la precaución deberá ser mayor para camiones, colectivos, motorhomes y vehículos que arrastren casillas.
Alerta por nevadas en la Patagonia y la Cordillera
Las nevadas afectarán principalmente sectores cordilleranos y puntos de la Patagonia. La acumulación de hasta 40 centímetros de nieve y la formación de hielo podrían generar condiciones peligrosas en rutas, caminos provinciales y accesos a localidades turísticas.
Las zonas afectadas por esta alerta amarilla son: Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Antes de viajar será necesario consultar el estado de las rutas. En los sectores donde se exija, los vehículos deberán llevar cadenas y colocarlas antes de ingresar a los tramos más complicados.
También se recomienda viajar con abrigo, agua, alimentos, combustible suficiente y el teléfono cargado. Las autoridades insisten en no ingresar a caminos cerrados ni intentar superar sectores con nieve profunda sin vehículos adecuados.
Debido a los fenómenos que afectarán a gran parte del país, desde el SMN recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre posibles modificaciones en las alertas emitidas.
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