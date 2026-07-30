Milei expulsará por decreto a extranjeros que expresen mensajes de odio contra Argentina

El decreto fue publicado este jueves. La decisión del Presidente se da luego de la “campaña anti-Argentina” tras el Mundial.

La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina.

El Presidente Javier Milei autorizó por decreto a expulsar del país a extranjeros que “expresen mensajes de odio”, de forma escrita u oral, contra la Argentina y sus ciudadanos. La decisión se da tras la “campaña anti-Argentina” que surgió luego del Mundial 2026.

Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026 que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país, cancelar la residencia y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.

La medida también alcanza a quienes promuevan discriminación o violencia por motivos de nacionalidad , y a quienes ultrajen símbolos patrios.

La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” en la campaña "anti-Argentina" que creció en las últimas semanas a través de redes sociales.

Asimismo, el decreto aclara que no podrán incluirse dentro de las causales las expresiones de diferencias ideológicas ni críticas políticas, académicas o ciudadanas que estén amparadas por la Constitución.

La norma deberá ser remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de 10 días hábiles para expedirse sobre su validez o invalidez y elevar dictamen a cada Cámara.

Uno de los argumentos para llevar adelante esta medida, es que las conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de "convivencia armónica y paz social" que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.

El decreto que implica cambios en la Ley de Migraciones

Este cambio impulsado por el mandatario argentina, incorpora una nueva causal de impedimento de ingreso y permanencia en el artículo 29 de la Ley de Migraciones.

Una disposición similar fue añadida al artículo 62 de la ley, que regula las causas por las cuales la Dirección Nacional de Migraciones puede cancelar una residencia otorgada. En esos casos, la decisión podrá conllevar la intimación a abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente la expulsión, para lo cual deberán considerarse las circunstancias personales y los hechos atribuidos al extranjero.

Esta medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.

Desde Migraciones aclararon que Argentina "siempre ha sido amistosa" con los extranjeros. "No nos oponemos a recibirlos, pero que cumplan las normas", dijo Ricardo Leszczynski, delegado en Neuquén. Sebastian Fariña Petersen

La respuesta de Milei a los ataques contra la Argentina

En medio de la polémica desatada en las redes sociales al país tras la final del Mundial 2026, hasta el propio presidente decidió hacer una seria de publicaciones para defender "la argentinidad".

Milei utilizó su cuenta de X para expresarse, con varias publicaron que hizo en las últimas horas. Una de ellas fue una frase atribuida a Winston Churchill.

El mensaje cita la frase en inglés: "You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life" (“¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida”).

En la misma publicación, agregó una nota al pie en la que señaló: "Algunos sostienen que la frase es de Víctor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día".