El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva, titular del FMI

El cónclave se realizó tras la conferencia de Geogieva junto al ministro Caputo. La titular del FMI visitará Vaca Muerta.

Para el poder Ejecutivo se trata de una "visita de alto voltaje" que genera buenas expectativas para el mundo económico.

Este lunes, el presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada a Kristalina Georgieva , titular del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), tras su arribo al país. Previamente la jefa de la organización participó de una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo y el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili.

El encuentro se produce en el marco de la visita de la titular del Fondo a la Argentina, tanto para la revisión del programa económico acordado con el organismo como para su visita a Vaca Muerta este muertes.

Para el poder Ejecutivo se trata de una "visita de alto voltaje" que genera buenas expectativas para el mundo económico.

Desde la cuenta de X de la Oficina del Presidente, compartieron una imagen del encuentro que mantuvieron tras la conferencia de prensa.

"El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk", indicaron.

El Presidente Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en Casa Rosada a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y al Director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Nigel Chalk. pic.twitter.com/OZN7RWOZf4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 27, 2026

Este lunes por la noche, Georgieva mantendrá una cena con empresarios del sector energético, tecnológico y del agro. Según confirmaron fuentes oficiales del Ministerio de Economía no participaran funcionario del Gobierno ya que se trata de un evento que organiza el propio organismo internacional.

Ya el martes por la mañana, viajará junto con el ministro de Caputo para visitar el yacimiento Loma Campana donde la va a recibir el presidente de YPF, Horacio Marín.

Por su parte, la titular del FMI realizó una publicación en sus redes sociales, donde mostró el encuentro que mantuvo con Caputo y el presidente del BCRA.

"Fue un gusto escuchar al ministro de Economía de la República Argentina, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili, hablar sobre los avances económicos del país y sus prioridades futuras. Conversamos sobre cómo mantener la estabilidad, impulsar reformas y crear las condiciones para un crecimiento más sólido, la inversión y la creación de empleo", destacó.

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La titular del FMI descartó que Argentina necesite otro préstamo

Desde el Palacio de Hacienda, la directora gerente del Fondo Monetario destacó los avances de la economía argentina y dijo que "cuando la inflación baja y el gobierno tiene claro el apoyo a los sectores vulnerables, lo vemos en el nivel de pobreza que ha bajado del 50% al 20% hoy. Vemos buena proyección de inversión, el marco RIGI que nos ha llevado a 45 mil millones de dólares en inversión".

"Esto se traduce a un dinamismo de la economía argentina, que en este momento se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo", valoró.

Georgieva respaldó el plan económico del gobierno de Javier Milei y destacó que en la actualidad “todos los indicadores muestran una escena más saludable” que en diciembre de 2023. "No me preocupa que la Argentina no tenga el dinero para pagar (la deuda), porque miro el Banco Central, que siga comprando", remarcó la jefa del Fondo.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) brinda una conferencia de prensa en su primera actividad formal en el país.

También señaló que el país no necesitará financiamiento adicional del Fondo para afrontar los compromisos en 2027. “Vemos que una gran determinación en la acumulación de reservas, que el Banco Central aplicó desde el inicio y llegó a sobrecumplir la meta. Y hay una estrategia abarcativa de cómo lograrlo. El país está por un buen camino y va a llegar el momento en que la Argentina se una a las economías emergentes que reformaron su economía y dejaron de pedir prestado”, enfatizó.