Apuesta neuquina a las escuelas técnicas: las diez EPET sin un solo peso de Nación

Con fondos propios, la Provincia suma más de 10 mil metros cuadrados en escuelas y proyecta diez establecimientos más con prioridad en el desarrollo.

El Gobierno de la provincia del Neuquén consolida la infraestructura educativa con más de 10.000 metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios nuevos en ejecución, así como con otra importante cantidad de mejoras sustantivas en edificios existentes, que hacen a la calidad de lo que ocurre en forma diaria en las aulas. Todo esto afrontado con exclusivo financiamiento a través de recursos propios.

Un eje central de infraestructura está orientado al fortalecimiento estratégico de la educación técnica, considerada un pilar fundamental para alinear el sistema educativo al proyecto de desarrollo socio-productivo de Neuquén. En esa línea, la actual gestión provincial proyecta finalizar con 10 nuevos edificios de Escuelas Provinciales de Educación Técnica (EPET) concluidos o en etapas muy avanzadas de ejecución.

Como destacó la ministra de Educación, Soledad Martínez , otra particularidad que hace todavía más importante el número de metros cuadrados de nueva edificación “es que la totalidad de esa inversión es con recursos propios, algo que en la provincia del Neuquén no pasaba hace unos 30 o 35 años. La inversión en educación que había, que era muy inferior a la que tenemos ahora, mayoritariamente tenía que ver con programas nacionales de mejora de la infraestructura educativa”.

Infraestructura para nuevas escuelas técnicas en la provincia.

Agregó que “a esos datos de fortalecimiento de la educación técnica se debe sumar que los edificios nuevos abarcan a todos los niveles, institutos de formación, escuelas infantiles, escuelas primarias, centros de educación física, centros de iniciación artística. Es muy importante y dimensionarlo de esta manera permite que podamos hablar de un hecho que es histórico”.

Una red de escuelas técnicas

La necesidad de dotar de instalaciones adecuadas a las escuelas técnicas que acompañan y articulan el crecimiento de las distintas regiones, no se detiene. Hoy, se encuentran en proceso de ampliación de talleres las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, y nuevas aulas y espacios para la EPEA 2 de la misma ciudad, mientras que ya está planificada la ampliación de la EPET 4 de Junín de los Andes.

"La inversión en educación que había, que era muy inferior a la que tenemos ahora, mayoritariamente tenía que ver con programas nacionales de mejora de la infraestructura educativa" - Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén. "La inversión en educación que había, que era muy inferior a la que tenemos ahora, mayoritariamente tenía que ver con programas nacionales de mejora de la infraestructura educativa" - Soledad Martínez, ministra de Educación de Neuquén.

Esta respuesta, de un Estado de proximidad a su gente y garante del derecho a la educación, alcanza a los nuevos dispositivos creados para acompañar la demanda, transformándolos en edificios escolares definitivos y equipados. Es el caso de los qu e ya se encuentran en ejecución o licitados, como las EPET 26 de San Patricio del Chañar, 23 de Añelo, 24 de Rincón de los Sauces, 25 de Plottier, 28 de Villa La Angostura, 30 de San Martín de los Andes, 29 de Centenario, una nueva EPET en el sector Oeste de la ciudad capital, otra anunciada para Cutral Co, así como se proyecta la reubicación en un nuevo edificio con ampliación de talleres para la EPET 13 de Chos Malal.

A esto se suma que, en poco tiempo más, se presentará un ambicioso plan integral de mejora y reequipamiento de talleres para todas las EPET de la provincia.

Este despliegue presupuestario sin precedentes toma relevancia ante la presión demográfica que tiene Neuquén. Con el arribo de nuevos residentes registrado en el último año, atraídos principalmente por el desarrollo de Vaca Muerta, el sistema educativo registró un importante crecimiento en la matrícula del nivel Medio, concentrado en el corredor que abarca de la Confluencia a la región hidrocarburífera.

Con este escenario, la acción del Estado provincial no solo contempla nueva infraestructura para responder a un atraso histórico en la educación, en este caso, secundaria; sino que además para este ciclo 2026 ya previó y garantizó la creación de los cargos y horas docentes necesarios para completar los ciclos de las escuelas en crecimiento, asegurando el dictado de clases y el cumplimiento del diseño curricular del nivel Medio.