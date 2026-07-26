Complicada situación por las intensas nevadas en el interior de Neuquén: "¡Mucha gente no lleva cadenas!"

La zona cordillerana se encuentra bajo alerta por las intensas nevadas que se registraron en las últimas horas. Amplio operativo y la importancia del uso de cadenas.

El último domingo de vacaciones de invierno encuentra a Neuquén bajo alerta amarilla y naranja por lluvias en algunas zonas de la provincia. Se registran lluvias persistentes de entre 30 y 60 milímetros en el suroeste, nevadas intensas en la cordillera y un frío que no da respiro en las zonas más altas.

Carlos Cruz , director de Defensa Civil, reveló en diálogo con LM Neuquén que la situación es " compleja " por ser temporada invernal. Las rutas de la provincia se encuentran con gran cantidad de nieve, temperaturas bajo cero, formación de hielo y sectores con visibilidad reducida.

Según indicó, "todo el tramo 7 Lagos desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura , el cruce de las rutas 237 y 40 y Confluencia-Traful" se encuentran con nevadas de mucha intensidad y temperaturas de 5° bajo cero.

En algunos sectores hay acumulación de nieve, formación de hielo y otros sectores con visibilidad reducida, aunque cabe destacar que personal de Seguridad Vial se encontraba trabajando con despeje y arrojando solución salina.

Cómo se encuentran las rutas en Neuquén

Cruz indicó que en cercanías a Villa la Angostura se encuentra un "panorama complejo" con algunos camiones que intentan cruzar el paso internacional. Por otro lado, destacó que todos los puestos policiales y de emergencias están en alerta frente a cualquier situación.

Aunque las advertencias y las fuertes nevadas fueron previstas con anticipación, el director de Defensa Civil remarcó que "se siguen divisando situaciones complejas por vehículos a gran velocidad, maniobras indebidas y mucha gente que no lleva cadenas, lo que implica 'una complicación muy grande'", sumó.

En la última hora, desde Vialidad Nacional alertaron por el tránsito suspendido en la ruta 237, entre Collón Curá y Piedra del Águila, debido a la acumulación de nieve y hielo sobre la calzada. Aún así, equipos de trabajo se encuentran en la zona arrojando solución salina.

En lo que respecta a Junín de los Andes hacia todo el corredor centro-norte de la cordillera, persiste la lluvia y las rutas 46 y 13 están habilitadas.

"La 46 desde Zapala-Aluminé y la 13 desde Zapala hacia Villa Pehuenia con sectores con barro y sin neblina. Todo lo que es el área circundante a Zapala es neblina y viento persistente de 50-60 km/h", explicó.

En tanto, la franja de El Huecú, El Cholar y Caviahue con lluvias intensas y vientos de 60 km/h. El norte neuquino se encuentra con "algunas lloviznas, algo de viento y sectores nublados después de bajas temperaturas en toda la provincia, sin mayores novedades hasta el momento".

La importancia de la portación y uso de cadenas para la nieve

La normativa vigente obliga a portar las cadenas físicas en las rutas nacionales durante el invierno, aunque no obliga a llevar puestas las cadenas para la nieve en las ruedas. Si nos encontramos con el camino nevado y la señalización lo indica, no podremos continuar con nuestro viaje sin colocar las cadenas. Por lo general, suele volverse obligatorio el uso de cadenas en las ruedas debido a los temporales imprevistos y a la nieve espesa.

Todos los vehículos deben utilizar cadenas de nieve cuando la señalización así lo obligue, a excepción de los vehículos que circulen con neumáticos con la especificación M+S, que están preparados para circular por nieve y barro (Mud and Snow).

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 indica que “las cadenas con púas o ruedas con clavos son de uso obligatorio cuando la autoridad competente lo exija. En caso de carecer de dicho elemento se le podrá prohibir continuar su viaje”.

Neuquén está adherida al Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito y al Sistema de Antecedentes de Tránsito, y por ello, tanto en zonas de incumbencia municipal como nacional, rige la obligatoriedad de utilizar cadenas para nieve en invierno.