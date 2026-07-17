Vientos de 130 km/h, lluvias de hasta 40 mm y fuertes nevadas: qué zonas afectará la alerta

Advierten que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

El SMN emitió una serie de alertas para este viernes.

La semana termina con una marcada inestabilidad climática en el país, donde además de las bajas temperaturas en algunas zonas se advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una serie de alertas de nivel amarillo y naranja por condiciones adversas en distintas regiones del país para este viernes.

Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, se esperan “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Alerta naranja por fuertes nevadas

El organismo nacional indicó que está vigente una alerta naranja por nevadas fuertes, con valores de nieve acumulada de entre 40 y 60 centímetros, que podrían ser superados de forma puntual.

Además, en los sectores más elevados podrían registrarse condiciones de viento blanco con reducción de la visibilidad, mientras que en las zonas más bajas no se descarta la ocurrencia de lluvia y nieve mezclada.

La alerta rige en el sur de Chubut, el norte de Santa Cruz y el sector cordillerano de San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén.

El SMN recomienda seguir las indicaciones de las autoridades locales, salir solo si es imprescindible, circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con un kit de emergencia con alimentos, agua, linternas, botiquín y otros elementos esenciales.

Alerta por intensas tormentas

Asimismo, rige otra alerta amarilla por tormenta. El SMN indicó que se prevén lluvias intensas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas, una alerta amarilla por lluvias y nevadas para este viernes 10 de julio.

Esta alerta regirá en el extremo este de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Vientos de hasta 100 km/h: a qué zonas afectará la alerta

Por otro lado, está vigente una alerta naranja por vientos. El área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos. Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

El SMN señaló que los vientos alcanzarán a las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan y La Rioja.

Finalmente, la alerta amarilla por viento será para las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa; mientras que el Zonda hará lo mismo en el centro de Tucumán, Salta y Jujuy.

Se esperan fuertes vientos y tormentas para este lunes.

Además de reducir la visibilidad, este fenómeno puede provocar un aumento repentino de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

En este caso, el SMN recomienda evitar salir durante el fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, asegurar objetos que puedan desplazarse por el viento, no refugiarse debajo de árboles, postes o carteles, conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias con anteojos y barbijo y evitar encender fuego.